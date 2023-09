Taylor Swift quiere ser la reina mundial del cine: 'The Eras Tour' ya tiene fecha de estreno en España y promete ser el gran bombazo en taquilla de lo queda de 2023

Hace años que Taylor Swift es uno de los grandes nombres del panorama musical y la cantante está destrozando récords con su nueva gira musical. Pronto visitará también Europa, pero ahora acaba de confirmar que ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ se estrenará finalmente de forma mundial y que podrá verse en España a partir del próximo 13 de octubre.

Huele a exitazo histórico

Era un movimiento inevitable tras los grandes números que estaba haciendo en preventa en Estados Unidos, los cuales la sitúan a un nivel similar al de las producciones de Marvel. De hecho, se espera que supere el récord de 'Joker' y ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ consiga el mejor estreno de octubre de todos los tiempos. Para ello tendría que superar los 96,2 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines norteamericanos.

Las entradas para ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ ya están a la venta en los cines de la marca Cinesa a un precio de 13,13€, una cantidad más elevada de lo habitual para las salas y que se intenta explicar señalando que se trata de un guiño al número favorito de la cantante de temas como 'You Belong With Me', 'Shake It Off' o 'Mr. Perfectly Fine' -sí, por supuesto que he destacado tres de mis favoritas suyas-.

Ahora queda la duda de si ‘Taylor Swift: Eras Tour’ tendrá el mismo impacto en Europa que en Estados Unidos, pero todavía recuerdo la locura que hubo cuando se pusieron a la venta las entradas para su concierto en Madrid que se celebrará el 30 de mayo de 2024. Mucha gente se quedó sin conseguirlas y ver esta película-concierto seguro que va a ser un buen consuelo para ellos y también un buen aperitivo para las Switfies que ya cuentan los días para verla en directo.

