'Got Talent: All-Stars': fecha de estreno y todo lo que sabemos de la nueva temporada del concurso de talentos de Telecinco

El retorno de 'Got Talent España' está al caer y esta no será una edición cualquiera: Telecinco dio luz verde a una temporada 9 pero llegará antes este especial 'All-Stars', que traerá de vuelta algunas de las caras más celebres del popular talent show.

Formato

'Got Talent España' es la versión española de la franquicia 'Got Talent' creada por Simon Cowell, que busca a los mejores concursantes con los talentos más sorprendentes. Esta será la primera temporada 'All Stars' que se celebra fuera de EE.UU.

El programa tendrá seis episodios y la Gran Final. Será similar a las otras ediciones pero con la peculiaridad de que los candidatos procederán de temporadas anteriores de 'Got Talent': magos, ilusionistas, acróbatas del Circo del Sol y artistas de todo tipo. Cada gala traerá 12 actuaciones de diferentes disciplinas pero solo dos concursantes pasarán a la final.

Presentador y jurado

Santi Millán repetirá como maestro de ceremonios del programa junto a Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide en el jurado. Además, para cubrir la ausencia de Dani Martínez habrá un juez invitado por capítulo, entre los que se encontrarán Fernando Tejero, Jorge Blass, Leo Harlem, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y The Grefg.

Tráiler

Fecha de estreno

Mediaset ha confirmado que la fecha de estreno de esta nueva temporada será el sábado 15 de abril a las 22:00 en Telecinco, noche en la que competirá directamente contra 'La Voz Kids' en Antena 3.

