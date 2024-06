'Los juegos del hambre: Sunrises on the Reaping' - Todo lo que sabemos de la nueva precuela de una de las franquicias más taquilleras de la historia

Una de las sagas más populares de lo que llevamos de siglo, regresa. 'Los juegos del hambre' ya ha puesto en marcha una nueva entrega, tanto en cine como en literatura con 'Hunger Games: Sunrise on the Reaping' (algo así como Amanecer en la cosecha). Suzanne Collins sacará la novela el próximo año y viene con una nueva adaptación bajo el brazo.

Vamos a repasar todo lo que sabemos, hasta el momento, de la nueva película, que seguirá indagando en el pasado de la saga.

La historia y el libro en el que se basa

Poco se sabe de la trama en sí de la película, más aún cuando la novela todavía no se ha publicado, pero sí que sabemos que el hilo conductor será el Segundo Vasallaje, es decir, los 50º Juegos del Hambre. Estamos pues, 24 años antes de los eventos de 'Los juegos del hambre' y 40 años después de los de 'Balada de pájaros cantores y serpientes'.

Como era año de Vasallaje, en esta ocasión había una regla especial: la cosecha tendría el doble de tributos de cada distrito. Un recordatorio de que por cada víctima del Capitolio hubo dos de los Distritos durante la Rebelión. El campo de batalla, además, era venenoso y lleno de mutos letales.

Si sois fans de la saga habréis averiguado que estos son los juegos que ganó Haymitch Abernathy, el único vencedor del distrito 12 hasta que llegó Katniss. Una victoria que fue pírrica después de que, al ver que el truco con el que había ganado dejaba muy mal al Capitolio y organizadores, decidieron matar a toda su familia.

Una historia oscura con la que Suzanne Collins quería explorar la idea de la sumisión y (quizás) resignación ante el poder, tal como explicó hablando de la idea tras la novela, que saldrá en Estados Unidos el próximo 18 de marzo de 2025:

«Con Sunrise on the Reaping estuve inspirado por la idea de David Hume sobre la sumisión implícita, en sus palabras, "la facilidad con la cual muchos están gobernados por pocos". La historia también se inclinó hacia una profundización en el uso de la propaganda y el poder de aquellos que controlan la narrativa. La pregunta, ¿real o no? me parece cada día más apremiante.»

El reparto (y personajes)

Aún es temprano para saber el reparto de 'Sunrise on the Reaping', pero sí que podemos imaginar a algunos de los personajes que protagonizarán esta nueva película. Sabiendo que estamos en el Segundo Vasallaje, no cabe duda de que veamos una versión joven de un personaje tan vital para Katniss y Peeta como fue Haymitch Abernathy (Woody Harrelson).

Más allá del vencedor de dicho año, otros "tributos" notables fueron Maysilee Donner (también del distrito 12) y la subcampeona innombrada. A partir de aquí son especulaciones pero es más que probable la presencia, nuevamente, del presidente Snow y algún Flickerman de presentador (yo diría que Caesar ya estaba en activo).

El rodaje

Al estar recién anunciado el proyecto, todavía es pronto para saber planes de rodaje de la película. Sí que se sabe que todo apunta a que Francis Lawrence está en negociaciones para ser de nuevo el director. Aunque en otros medios se da por hecho.

La fecha de estreno

Siguiendo la tradición de estrenar cerca de Acción de gracias, Lionsgate ha programado el estreno de 'Hunger Games: Sunrise on the Reaping' el 20 de noviembre de 2026. Esto es casi año y medio desde la salida de la novela, cuya publicación está programada para marzo de 2025.

El tráiler e imágenes

A día de hoy, no tenemos ni tráiler ni imágenes de esta nueva película de la saga.

