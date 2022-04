David Lynch ha rodado una película en secreto: el Festival de Cannes estrenará este misterioso proyecto del que no se sabe prácticamente nada

Se acerca la próxima edición del Festival de Cannes y poco a poco va llegando un goteo de qué esperar durante el festival de cine. Entre todas las películas que debutarán durante la semana, el que nos ha dado la sorpresa es un proyecto que David Lynch habría rodado en secreto y del que no se sabe prácticamente nada.

Estreno exclusivo en Cannes

Con la fecha de apertura tan cerca, estos días están llegando nuevas entradas para el festival, donde se estrenará el biopic de Elvis dirigido por Baz Lurhmann e incluso habrá un concurso de cortos de TikTok.

Por ahora se está manteniendo en secreto la lista de todas las películas que debutarán y ha habido pocas filtraciones, pero según reporta Variety habría una película de David Lynch lista para estrenarse en el Festival de Cannes.

Lynch habría rodado esta película en secreto y no se sabe nada sobre argumento, solamente que Laura Dern aparece en ella, aunque no está muy claro si en un papel protagonista o únicamente en una aparición corta. Además de Dern, esta película secreta de Lynch también incluiría a otros de los colaboradores habituales del director, aunque no se han dado más nombres.

Desde Variety también apuntan a que quizás este estreno no se trate tanto de una película secreta si no de un posible piloto de la serie en la que Lynch está trabajando para Netflix... de la que tampoco se sabe demasiado. Algunos rumores apuntan a que podría tratarse de una cuarta temporada de 'Twin Peaks', pero por ahora no hay nada confirmado.

El Festival de Cannes se celebra entre el 17 y el 28 de mayo, así que por ahora solo nos queda modernos las uñas durante un mes y esperar para ver en qué queda todo esto.