Jessica Chastain, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Lupita Nyong'o y Fan Bingbing en un thriller de espías que necesitamos ya

Ojo a esto. El Festival de Cannes es un templo del séptimo arte, en especial del cine de autor, pero es también un gran mercado donde se compran y venden películas. Hoy se ha presentado uno de los proyectos más interesantes de este año en la Croisette: un thriller protagonizado por Jessica Chastain, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Lupita Nyong'o y Fan BingBing.

'355' es el título de una historia escrita por Theresa Rebeck centrada en espías internacionales, de tono "realista" y "provocador". El objetivo es crear una franquicia de acción como James Bond pero con un reparto liderado por mujeres. Con estas cinco estrellas, y alguna más que se sumará más adelante, parece claro que la idea va a ser un éxito.

Curiosamente, no han elegido a una directora para llevar a cabo el proyecto. La puesta en escena correrá a cargo de Simon Kinberg, conocido productor de la franquicias de superhéroes de Fox (X-Men, Cuatro Fantásticos). Kinberg ha debutado como director en 'X-Men: Dark Phoenix', la próxima entrega de la saga mutante, donde precisamente ha coincidido con Jessica Chastain (da vida a la villana).

Al parecer, el proyecto ha surgido por voluntad de la actriz. La semana pasada, Chastain dejó estas declaraciones sobre sus intenciones y el origen de '355':

"Me encantan las películas de Jason Bourne, las de Misión: Imposible, y me preguntaba por qué, excepto los Ángeles de Charlie, no ha habido un verdadera película de acción de espías con un reparto femenino. Eso me animó a hacerlo, junto a la idea de hacer un casting de actrices de todo el mundo para hacer realmente un proyecto internacional. [...] Cada actriz que he llamado me ha dicho que sí. Por ahora ha sido un proceso maravillosamente fácil."

"El género de acción ha estado dominado durante mucho tiempo por héroes masculinos, y es muy excitante formar parte de una película que permitirá no solo a una heroína de acción sino a todo un elenco de personajes femeninos, muy capaces y feroces, rechazar esos agotados estereotipos."