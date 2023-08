"Estaba casi llorando": Scarlett Johansson sigue sorprendida con la reacción furibunda del público del Festival de Venecia a 'Under the skin' hace diez años

Hoy por hoy, 'Under the skin' está considerada una película de culto y prácticamente se habla de ella solo en términos laudatorios. Pero en su estreno en el Festival de Venecia de hace exactamente diez años, el 3 de septiembre de 2013, la reacción fue muy distinta... e hizo mella en su protagonista, una Scarlett Johansson que tomó un riesgo exponiéndose como nunca y, aquel día, sintió que había pagado el pato.

Cuando la proyección terminó, el público hizo algo que hace muy raramente en festivales de esta categoría: se puso a abuchearla. Alberto Barbera, director del festival, le ha contado a The Guardian lo que pasó justo después: "Scarlett estaba casi llorando. Intenté decir, 'No te preocupes, dentro de un tiempo la película será reconocida'. Y es exactamente lo que pasó. Ahora es de culto". La propia Johansson recuerda lo mal que lo pasó.

Al final, cuando las luces se encendieron... Había un sonido de gente aplaudiendo y abucheando al mismo tiempo, pero con igualdad. No sabía cómo reaccionar. Creo que estaba... No diré trastornada, pero sí bastante sorprendida. Miré a Jonathan y estaba muy alegre. Absolutamente emocionado. Nos fuimos del cine y yo le dije "Eso ha sido muy extraño". Y él respondió "¡Esta es la mejor reacción posible! El sonido más increíble que he escuchado jamás en mi vida". Yo hubiera preferido no haber caído en el medio. Preferiría de calle equivocarme que una reacción así de tibia... eso es lo peor.

La actriz reflexiona sobre lo ocurrido y recuerda que a ella también le pasó algo parecido viendo 'Eyes wide shut': "La vi tres veces en el cine y la primera vez la odié. Tuve una reacción visceral que odié muchísimo. Y después dije, 'Tengo que verla otra vez, la he odiado tantísimo'. Y después me encantó. Creo que en cierta manera odié la experiencia emocional, es como una reacción visceral. Hay pasión tras ella. No puedo culpar del todo a una película que haya odiado".

Por su parte, Glazer comentó la extraña experiencia hace unos años: "Es una cosa antinatural, se siente... extraño. Si empiezas a leer críticas tienes que leer las malas, no puedes enseñarme solo las buenas. Es absurdo hacer eso. Me di cuenta de que es importante no confundir algo bueno con algo bien recibido. No son la misma cosa. Espero que algunas personas conecten con ella y otras no, y eso es lo que hay y es como debe ser. Ciertamente no intentábamos hacer una película que captara la simpatía de todo el mundo".

Glazer, por cierto, ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes este año con 'La zona de interés', que promete ser una de las grandes películas del año. Solo falta que ahora nadie la acabe abucheando por sorpresa.

