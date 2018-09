Venecia 2018 | Alfonso Cuarón gana el León de Oro por 'Roma'

La 75ª edición del Festival de Venecia acaba de concluir con el anuncio de los ganadores. El año pasado fue Guillermo del Toro el que se llevó para casa el León de Oro por 'La forma del agua' y en esta ocasión ha sido su compatriota Alfonso Cuarón el que lo ha logrado gracias a 'Roma'. Una victoria que la confirma como una de las grandes aspirantes a los próximos Oscar. Ya nos podemos ir preparando para la campaña promocional de Netflix...

Eso sí, la cinta de Cuarón se ha tenido que "conformar" con solamente ese premio, mientras que 'The Favourite' o 'The Nightingale' se llevaban dos galardones para casa. Además, también se ha reconocido la interpretación de Willem Dafoe en 'At Eternity’s Gate'. A continuación os dejamos el palmarés completo del Festival de Venecia de 2018:

Sección Oficial

León de Oro a la Mejor Película: 'Roma', de Alfonso Cuarón

León de Plata al Mejor Director: Jacques Audiard por 'The Sisters Brothers'

Gran Premio del Jurado: 'The Favourite', de Yorgos Lanthimos

Premio especial: 'The Nightingale', de Jennifer Kent

Copa Volpi al Mejor Actor: Willem Dafoe por 'At Eternity’s Gate'

Copa Volpi a la Mejor Actriz: Olivia Colman por 'The Favourite'

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor o Actriz Joven: Baykali Ganambarr por 'The Nightingale'

Premio al Mejor Guión: Joel y Ethan Coen por 'The Ballad of Buster Scruggs'

Premio Especial del Jurado: 'Sweet Country', de Warwick Thornton

Premio FIPRESCI: 'Sunset', de László Nemes

Sección Orizzonti

Mejor Película: 'Manta Ray', de Phuttiphong Aroonphengi

Mejor Director: Emir Baigazin por 'The River'

Premio Especial del Jurado: 'The Announcement', de Mahmut Fazil Coskun

Mejor Actor: Kais Nashif por 'Tel Aviv on Fire'

Mejor Actriz: Natalia Kudryashova por 'A Man Who Surprised Everyone'

Mejor Guión: Pema Tseden por 'Jinpa'

Mejor Cortometraje: 'Kado', de Aditya Ahmad

Premio FIPRESCI: 'Los versos del olvido', de Alireza Khatami

Otro galardones

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Ópera Prima: 'The Day I Lost My Shadow', de Soudade Kaadan

Mejor Documental: 'The Great Buster: A Celebration', de Peter Bogdanovich

Mejor Película restaurada: 'The Night of the Shooting Stars', de Paolo y Vittorio Taviani

Realidad virtual

Mejor realidad virtual: 'Spheres', de Eliza McNitt

Mejor experiencia de realidad virtual: 'Buddy VR', de Chuck Chae

Mejor historia de realidad virtual:: 'Isle of the Dead', de Benjamin Nuel