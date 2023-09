A HBO se le atasca la NBA y cancela repentinamente 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'. No habrá temporada 3 del notable drama deportivo

Nos quedamos sin terminar el repaso a la edad de oro del baloncesto estadounidense, de la NBA y de Los Angeles Lakers en particular, HBO ha cancelado de manera repentina 'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers' (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) tras dos temporadas.

Una cancelación que hemos sabido vía los responsables de la serie en lo que se emitía esta pasada madrugada el último episodio de la temporada 2. «No es el final que teníamos en mente», reconocía Max Borenstein, cocreador de la ficción deportiva junto a Jim Hecht. Por su parte, la directora Salli Richardson declaraba:

«Cuando lo das todo, no puede tener remordimientos. Espero que hayáis disfrutado del último episodio de 'Tiempo de victoria'. Estoy segura de que haré más horas de TV y espero que muchas películas en el futuro, pero puedo decir que en este momento del tiempo estoy orgullosísima del trabajo que hicimos en esta serie magistral.»

Se acabó el tiempo

Protagonizada por John C. Reilly como Jerry Buss y Quincy Isaiah como Magic Johnson, el drama se adentraba en la transformación en era del showtime baloncestístico de los Lakers. La temporada 2 abarcaba el periodo entre 1980 y 1984, terminando con la revancha entre Magic Johnson y Larry Bird (Sean Patrick Small).

Si bien es una cancelación sin duda dolorosa para los seguidores, esta viene después de que esta temporada 2 de 'Tiempo de victoria' estuviese en la cuerda floja en cuanto a audiencias, algo inferiores a los de la primera temporada. El fantasma de la cancelación estuvo planeando durante la emisión de estos siete episodios hasta que finalmente HBO se ha decidido a dejarnos sin final.

