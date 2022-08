'La casa del dragón' tendrá temporada 2: HBO renueva la estupenda precuela de 'Juego de Tronos' después de su arrollador estreno

Parece que sí que tendremos una gran heredera de 'Juego de Tronos'. Apenas han pasado unos días desde su estreno, y HBO ha anunciado la renovación por una temporada 2 de 'La casa del dragón', la precuela centrada en la casa Targaryen.

La noticia no viene para nada de sorpresa teniendo en cuenta que la cadena no tardó en presumir de los impresionantes datos de audiencia que había reunido el primer episodio a diez millones de espectadores. Una celebración a la que no tardó en unirse HBO Max España, asegurando que ha sido el mejor estreno de la historia de la plataforma.

Danza de dragones

Así seguiremos viendo las intrigas palaciegas de los Targaryen en una segunda temporada que se meterá (si no la empieza la temporada actual, que lo dudo) en la Danza de dragones, la guerra civil que cambió a la dinastía para siempre.

Si bien podemos imaginar qué hechos podría abarcar estos nuevos episodios (para eso tenemos 'Sangre y fuego'), es demasiado pronto para aventurarnos en la hoja de ruta de Ryan Condal y Miguel Sapochnik, los coshowrunners de la serie cocreada por George R.R. Martin.

'La casa del dragón' cuenta con un reparto encabezado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans. También están Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.