'Euphoria': HBO anuncia la fecha de estreno y los primeros detalles del especial navideño de la serie protagonizada por Zendaya

Casi un mes después de que se confirmase que habría puente entre temporadas, HBO ha anunciado que 'Euphoria' tendrá no uno, sino dos episodios especiales. Estos ya han sido rodados y el primero ya tiene fecha de estreno.

Así que apuntad en vuestas agendas el 7 de diciembre (el 6 en Estados Unidos), día en el que podremos ver en HBO España 'Los problemas no duran siempre' ('Trouble Don't Last Always'), un episodio del que tenemos los primeros detalles y, aparentemente, una primera imagen promocional.

La historia del especial navideño retomará la acción después del final de la primera temporada de 'Euphoria': Jules (Hunter Schaffer) se ha ido y Rue (Zendaya) ha vuelto a caer en sus adicciones. Este episodio seguirá a nuestra protagonista en lo que celebra las navidades.

De momento, del reparto solo están confirmados Zendaya y Colman Domingo, quien interpreta a Ali, el espónsor de Rue en Narcóticos Anónimos. El episodio está escrito y dirigido por Sam Levinson y ambos especiales se han rodado siguiendo los protocolos del COVID-19.

Sobre el segundo especial nada sabemos. De hecho es una novedad absoluta ya que hasta ahora se nos había confirmado un solo episodio puente. Pero si son dos, bienvenidos sean. El rodaje de la temporada 2 se iniciará en 2021, si nos fiamos de lo que contó Casey Bloys, presidente de HBO, a los medios el pasado septiembre.