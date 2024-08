Es el western más ambicioso del siglo XXI y acaba de estrenarse en Max: Kevin Costner se hace su propia ‘La conquista del Oeste’ aunque acabe fracasando espectacularmente en taquilla

La taquilla cinematográfica lleva unos años cubriéndose de manera caótica, siempre en cosntante estado de alarma hasta que salen una o dos películas anuales que salvan el cine. Y metiendo todo en el mismo saco y con mismos parámetros de éxito o fracaso cuando la contabilidad de estas cosas es más compleja y raramente transparente para el público (y, por supuesto, con los grandes estudios más beneficiados de lo que se cree).

Probablemente no hay mejor ejemplo de cómo se está abordando todo como pollo sin cabeza que la kamikaze aventura empresarial de Kevin Costner, tratada como el último órdago de Hollywood cuando no deja de ser un proyecto independiente con esteroides y bastante vanidad. A pocos afecta esta peligrosa maniobra que al propio Costner, que se ha encargado de que no quede claro cuánto se ha gastado y cómo (y de dónde sale el dinero). Así, lo único que debería preocuparnos en el caso de ‘Horizon: An American Saga - Capítulo 1’ es su factura, no sus implicaciones que al final sólo recaen en un mismo nombre.

La tierra prometida

Pero claro, es justo ese único nombre el encargado de llevar a cabo, tanto en labores de guionista como de director y actor protagonista, este ambicioso y hasta majadero proyecto de western en cuatro partes, con la primera parte ya estrenada con un fracaso en taquilla bastante comentado. Probablemente no hemos visto nada en todo este siglo que se le parezca, para bien y para mal, y ya podemos verla en streaming a través de Max.

A través de un inmenso reparto que incluye también a Sienna Miller, Sam Worthington o Luke Wilson, se nos lleva a los años posteriores a la guerra de secesión Norteamericana en las regiones montañosas y desérticas. Allí varios grupos de personajes emprenden sus odiseas en búsqueda de un lugar próspero para establecerse, con varios conflictos y tensiones de diferente grado dificultando la empresa, incluyendo con las tribus nativas.

Esta mirada a la ocupación ante la atenta mirada de los indígenas muestra la compleja relación de Costner con los cimientos de Estados Unidos, ya presente en su ópera prima ‘Bailando con lobos’. Es capaz de ser considerado con su perspectiva, y reconocer que la nación se estableció a través de desplazamientos que generaron violencia y sangre derramada. Al mismo tiempo, no puede evitar romantizar la nobleza de los exploradores que buscan la tierra prometida, de igual modo que no puede evitar colocarse como uno de los hombres nobles en un contexto de barbarie.

‘Horizon: An American Saga - Capítulo 1’: Costner abarcando todo

Es un pequeño cacao que da para interesantes tensiones dentro de ‘Horizon: An American Saga’, aunque no por ello solventa algunos problemas. No pocos han señalado que igual Costner debería haber abordado el proyecto como miniserie, ya que presenta demasiados personajes y tramas que supuestamente se cruzarán ya en los siguientes capítulos. Es mucho que demandar del espectador durante tres horas, especialmente cuando con dos horas te sigue introduciendo nuevos actores.

Sus problemas resaltan a la vista, pero también unas virtudes asombrosas que muestran como Costner tiene en la sangre las enseñanzas de los maestros del género como Anthony Mann o John Ford. Incluso empleando fotografía digital es capaz de componer fascinantes estampas a través de los paisajes reales donde decide rodar, tiene mucha consideración con los dramas muy elementales pero sentidos de sus personajes y resulta totalmente espectacular en la acción, con formidables escenas de duelo con tensión o asaltos cargados de violencia.

No funciona completamente, claro está, pero cuando admiras los westerns es difícil no sentirse un poco cautivado y hasta tener ganas de una parte 2 que debería llegar en cualquier momento (básicamente porque ya la tiene rodada).

