'Django desencadenado': Quentin Tarantino se divierte con un western excesivo que reúne lo mejor y lo peor de su cine

Quentin Tarantino recuperó rápidamente el favor del público con 'Malditos bastardos' tras el fracaso de 'Death Proof', tardando poco en decidir que su siguiente trabajo sería su particular homenaje al spaghetti western, siguiendo así una idea que llevaba ya varios años rondando por su cabeza.

Contando para la ocasión con un trío protagonista formado por Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio, 'Django desencadenado' es una película que reúne tanto lo mejor como lo mejor de su director. Una propuesta desequilibrada en la que, eso sí, predomina lo positivo que podéis (volver a) ver esta noche en La 1 a partir de las 22:05.

Luces y sombras

Los excesos marcan 'Django desencadenado' desde su potente arranque, primero mostrando los orígenes del protagonista y luego la forma en la que el personaje interpretado por Waltz consigue completar la transacción que se le niega por las buenas. A partir de ahí es algo que siempre estará presente y que estallará en una última media hora de película en la que parece que todo valga, incluyendo una aparición del propio Tarantino como actor que perfectamente se podría haber ahorrado.

No obstante, me estoy adelantando demasiado cuando en las casi tres horas de metraje de 'Django desencadenado' encontramos tres partes bien diferenciadas. La primera sirve para sentar las bases de la amistad imposible que surge entre los dos protagonistas, siendo ahí cuando Tarantino se vale más de los tropos del género para jugar con ellos como le apetece. Ahí es cuando todo funciona mejor pese a que no deja de ser una introducción muy extensa.

La segunda mitad gira alrededor de mostrarnos el plan que lleva a cabo Django para intentar recuperar a su esposa. La película se ralentiza entonces , potenciándose más el uso de esos diálogos tan característicos de Tarantino de los que a veces abusa, deleitándose más de la cuenta. La cuestión es que también es cuando entra en escena un arrollador DiCaprio, sin olvidarme tampoco del genial personaje interpretado por Samuel L. Jackson.

Todo eso compensa con creces cualquier posible bajón de ritmo y casi hace que uno se olvide de una debilidad esencial de 'Django desencadenado': nunca llega a conseguir que uno conecte de forma completa con el viaje emocional de su protagonista. También se nota entonces que Foxx cumple con holgura pero le falta ese plus para dar toda la entidad que requiere su personaje.

Es cierto que él no puede ser tan juguetón como Waltz o DiCaprio porque su personaje sencillamente no se lo permite, pero es una lástima que el Django del título sea precisamente el menos interesante de todos los protagonistas. Eso redunda en que cuando todo salta por los aires en su último acto, resultan más evidentes los problemas del mismo. Ahí el exceso pasa a ser la gran (y casi única) razón de ser de la película y, quieras que no, hace falta algo más para rematarla por todo lo alto.

'Django desencadenado' se convirtió en la película más taquillera de Tarantino hasta la fecha con unos ingresos mundiales de 425 millones de dólares frente a un presupuesto de 100. Todo un éxito que de paso confirmó una vez más el idilio de DiCaprio con el público, quizá el único actor infalible a día de hoy.