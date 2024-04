Hoy en TV, Jared Leto y Lady Gaga fingiendo acento italiano en una película tan descontrolada como divertida

En 2021, y tras cuatro años de silencio, Ridley Scott volvió al cine no con una, sino con dos películas. Por un lado, la mal entendida 'El último duelo' (que debería pasar a la historia como una de las mejores de su filmografía). Por otro, 'La casa Gucci', que se aleja del tipo de historias que el director suele contar y que dividió a la crítica y al público por las interpretaciones exageradas de un reparto de élite encabezado por Lady Gaga y Adam Driver. Si te ha llamado la atención, no lo dudes: se estrena hoy en La 1 a las 22:50.

Bien vestidos

Es imposible no sentirse, de primeras, atraído hacia 'La casa Gucci'. Y es que la película promete salseo sobre una de las familias más conocidas del mundo con las caras no solo de Driver y Gaga, sino también de Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek. Lo que viene siendo un reparto estelar que brilla con luz propia en el caso de Leto, que da luz a un personaje tan extravagante que parece estar en otra película distinta. Aunque lo parezca, no, no es una crítica necesariamente.

Hay que tener en cuenta que el mero hecho de que la película exista es casi un milagro porque ha sido uno de los proyectos más movidos de Hollywood durante más de una década: por sus manos pasaron Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Wong Kar-Wai, Robert De Niro o Margot Robbie, entre otros. Lo sorprendente, de hecho, es que Ridley Scott, al final, pudiera llevarla a cabo.

Si algo demostró 'La casa Gucci' (y se consolidará este año con 'Joker: Folie a deux') es que Lady Gaga puede mover a gente que jamás iría al cine solo para apoyarla en su carrera como actriz y se especula -yo diría que correctamente- que fue lo que salvó la película del desastre económico. Y eso que su acento italiano es más parecido a uno de Europa del Este (algo de lo que su propia entrenadora de acento se quejó).

Precisamente el tema de los acentos y de la representación de los italianos en la pantalla produjo, hace dos años, titulares en toda la prensa, con la (pretendidamente) ridícula actuación de Jared Leto al frente, absolutamente descontrolado. No es mala definición de la película en sí: 'La casa Gucci' es un absoluto descontrol constante tan divertida de ver como frustrante por lo que podría haber sido. Aún a malas, si decides verla hoy en La 1 a las 22:50, como poco, te vas a llevar diversión infinita con interpretaciones que tienes que ver para creer. A ver quién da más.

En Espinof: