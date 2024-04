Hoy en TV la reinvención de una saga mítica que sufrió el boicot de los fans pero se convirtió en un exitazo de taquilla

La primera vez que James Bond fue adaptado al audiovisual no fue en 'Agente 007 contra el Doctor No' ni Sean Connery le puso cara. Fue en 1954, cuando la cadena americana CBS cogió 'Casino Royale', cuya novela se había lanzado el año anterior, y creó al James Bond televisivo como episodio de su programa 'Clímax!'. Barry Nelson fue el agente secreto que, como curiosidad, no servía al gobierno británico, sino, por supuesto, a Estados Unidos. Tuvieron que pasar cincuenta años para tener una adaptación como 007 manda y hoy puedes verla en La 1.

Cansino Royale

'Casino Royale' supuso el debut de Daniel Craig como James Bond, tomando el pesado manto de Pierce Brosnan. Y no fue fácil: tuvo que enfrentarse a más de doscientos candidatos entre los que se encontraban Karl Urban, Sam Worthington o Henry Cavill, que realmente fue el único que estuvo a punto de ponerse en el camino de Craig. Lo peor es que, cuando finalmente se decidieron por el británico, hubo un giro de los acontecimientos.

Y es que Daniel Craig estaba a punto de rechazar el papel de Bond porque sentía que la saga había caído en la rutina después de 'Muere otro día'. Sin embargo, cuando le llegó el guion de 'Casino Royale', que los productores querían que fuese especial, no dudó en aceptar. Y eso que aún no había director: Quentin Tarantino jugó con la idea de hacerla (aunque solo si Brosnan la protagonizaba) y Matthew Vaughn anunció que le habían ofrecido la oportunidad de encargarse de ella.

¿Cómo hubiera sido la versión de Bond de un autor como estos? Ojalá saberlo. Lo cierto es que Martin Campbell, que ya conocía al agente de 'Goldeneye', acabó haciendo un trabajo más que digno tras las cámaras. No todo el mundo contaba con ello, sobre todo después de que, durante años, 'Casino Royale' solo fuera la parodia oficial de James Bond con David Niven, Peter Sellers y Woody Allen con un guion reescrito, entre otros, por el mismísimo Billy Wilder. Casi nada.

Bond, Nuevo Bond

Decía antes que el público no veía a Daniel Craig como Bond. Tanto, que incluso la prensa llegó a tirarle por los suelos y los fans hicieron una página web llamada "danielcraigisnotbond.com" que llamaba al boicot a la película. Según los creadores de la misma, un éxito, dado que decenas de miles de personas aparentemente se marcharon de los pases en señal de protesta. "El boicot tuvo un efecto innegable", afirmaban, "ha recaudado 20 millones de dólares menos de lo que esperaban".

Lo cierto es que el boicot no funcionó muy allá, porque 'Casino Royale' se convirtió en la película de la saga más taquillera hasta ese momento: en total, contando reestrenos, ha recaudado 616 millones de dólares en todo el mundo. Había nacido un nuevo Bond, gustara más o menos a los seguidores de Ian Fleming, y su éxito venía en gran parte de ser la primera vez que 007 pudo verse en China. Eso sí, después de cortar un diálogo sobre la Guerra Fría y añadir otros explicando el funcionamiento del póker.

'Casino Royale' se siente como el nacimiento de una nueva etapa de James Bond después de quedarse un poco atrás en la última etapa de Pierce Brosnan. Es más oscuro, intenso, serio y carismático, con un personaje que deja de ser perfecto por una vez, porque al público le han dejado de interesar los héroes que jamás cometen fallos. Puedes comprobarlo esta noche en La 1 a las 22:50. Y si has tenido un mal día, ya sabes: siempre puedes verla tomándote un Martini agitado, no mezclado.

