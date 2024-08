El programa de David Broncano en La 1 ya tiene título oficial, aunque advierten que será "la misma mierda con otro nombre"

Ni siquiera importa si hace mil años que no ves la televisión tradicional: este año, por fin, las cadenas han decidido hacer un movimiento interesante con la franja del access, hasta ahora copada por 'El hormiguero' sin un rival real. Probablemente plantarle cara a Pablo Motos no va a salir bien, pero, al menos durante el 9 de septiembre, todos los ojos estarán puestos en David Broncano, que estrenará en La 1 un programa que, en realidad, solo será una continuación de 'La resistencia' en todos los sentidos. Y su nombre lo prueba.

El hormigueo

Con solo tres spots, Broncano y los suyos han marcado perfectamente el tono del programa y del clásico "Keep It Cutre" acuñado por Ignatius Farray. La mayoría de los espectadores no entienden qué demonios están viendo, pero no se puede negar que el espíritu, hasta ahora, está siendo el mismo... al igual que los colaboradores. Vamos, que salvo gran sorpresa será 'La resistencia 2'. Y no, obviamente ese no es el nombre oficial.

Ese fue desvelado ayer en un spot que simulaba un word en el que se iba dando una lluvia de ideas para título, entre los que se encontraban 'La residencia', 'La resiliencia' (el nombre que se rumoreó que habían registrado), 'Las noches de Broncano', 'Las mañanas de David', 'El show de Chema', 'El avispero', 'El hormigueo', 'Mármoles Marfri' (una broma relacionada con la productora de Jorge Ponce, Encofrados Encofrasa), 'La reticencia' y, finalmente, el elegido: 'La revuelta'.

Y, como ya anuncia su community manager, Álex Pinacho, desde la cuenta oficial en redes sociales, será "la misma mierda pero con otro nombre". Nada que no esperáramos los que hemos visto 'La resistencia' alguna vez. Habrá que ver si 'La revuelta' puede con 'Babylon show' (algo que, francamente, se da por hecho) y con 'El hormiguero' (lo que sería una gran sorpresa inesperada). De momento, Pablo Motos ya ha anunciado que en esta temporada regalará un apartamento en Torrevieja, por si acaso alguien pensaba irse a la competencia. Las espadas están en todo lo alto y va a ser el inicio de curso más interesante de la televisión generalista en al menos una década. Veremos en qué acaba.

