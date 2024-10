'La Revuelta' y 'El hormiguero' se cancelan hoy por el temporal y el resto de canales se amoldan a la actualidad informativa

Está siendo uno de los mayores dramas climáticos de la historia de España: la DANA que ayer cubrió Valencia ha dejado como saldo al menos 70 muertos (y cientos de desaparecidos). Ayer las cadenas tardaron en darse cuenta de la importancia de lo que estaba ocurriendo (de hecho La 2 programó, en un alarde de insensibilidad no premeditada, '2012'), pero hoy, con la actualidad informativa chocando de pleno, se ha hecho imposible que todos continúen con su programación habitual.

El desbarajuste de programación

Y en este caso afecta a 'La Revuelta', que hoy no se emitirá porque no procede. En sus cuentas de redes sociales, el equipo ha indicado que el Telediario de La 1 hoy se extenderá hasta las 23.00, "por lo que esta noche no habrá programa". Además, aprovechan para mandar un abrazo y ánimo a los familiares de las víctimas y a toda la gente afectada. Un poco, francamente, lo que tocaba hoy.

Por su parte, su rival más cercano, 'El hormiguero', en un principio anunció que continuaría adelante con la visita de Belén Esteban con un bloque anterior para hablar de los efectos de la DANA y lo que ha ocurrido, pero finalmente se ha rendido a la realidad y, tras las críticas, ha suspendido la emisión. Como tercera opción, Telecinco también ha eliminado 'Gran Hermano: Última hora' (o sea, el fragmento de 'Gran Hermano' que choca con los otros dos access prime time) pera emitir un programa especial sobre el desastre con Carlos Franganillo, Ángeles Blanco, María Casado y Mario Picazo.

También La Sexta se hará eco, dejando de lado 'El Intermedio' para programar un especial de 'El objetivo'. Además, la tarde se ha modificado casi por completo, dejando prácticamente toda la programación convertida en un especial sobre la DANA. Al margen, solo cabe esperar que el número de fallecidos no continúe ascendiendo tan dramáticamente y que España no sufra de más desperfectos por culpa del temporal. Siempre quedará tiempo para la risa.

