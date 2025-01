De 'El hormiguero' a ser multado por Hacienda. Esta es la cantidad de dinero que El Hombre de Negro tendrá que pagar por sus "irregularidades"

Si bien es un proceso judicial que viene de hace tiempo, recientemente la Justicia ha concretado la cantidad de la multa que tendrá que afrontar El Hombre de Negro por "tributar irregularmente" su sueldo cuando era colaborador de 'El hormiguero': 256.409 euros.

Multa de 256.409 euros

Durante una parte de su emisión, El Hombre de Negro fue uno de los personajes recurrentes de 'El hormiguero'. Pablo Ibáñez Pérez (su nombre real) decidió abandonar el programa de Pablo Motos en 2017, pero su actividad durante el mismo ha sido precisamente lo que le ha supuesto sus problemas actuales con la ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya concluyó hace casi un año que Ibáñez había llegado a declarar ilegalmente hasta 696.750 euros del sueldo que cobró en el programa entre 2011 y 2014, según informa El Confidencial.

El Hombre de Negro cometió esas irregularidades utilizando una sociedad llamada Burlesque Noir, mediante la cual tributaba su sueldo a través del Impuesto de Sociedades y no del IRPF correspondiente: "Utilizó esta sociedad de la que es administrador y socio único, que no añade ningún valor a la actividad realizada por la parte reclamante y que solo se utiliza para eludir los tipos impositivos progresivos y más elevados del IRPF" dictó el TSJM.

Además, Ibáñez también incluyó gastos en tiendas como Leroy Merlín o El Corte Inglés, que Hacienda ha considerado "de índole particular" y, por tanto, no deducibles en el ejercicio de su profesión. Por todo ello, el TSJM ha considerado que se ha producido un "un remansamiento de rentas" y que el colaborador "no le ha retribuido por su valor de mercado".

Finalmente, la Justicia ha dado la razón a la Agencia Tributaria y al dinero que reclamaba tras la inspección fiscal en la que concretaron que esos 696.750 euros habían sido cobrados tras "tributar de forma irregular". Así pues, la multa que Ibáñez tendrá que pagar por ello asciende a 256.409 euros.

