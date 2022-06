'Top Gun: Maverick' sigue reventando la taquilla pero se enfrenta a una grave demanda de copyright que podría incluso retirarla de los cines

Después de poco de dos fines de semana en los cines, 'Top Gun: Maverick' se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de taquilla 2022. Habiendo recaudado más de 569 millones de dólares en todo el mundo hasta el momento, la película con Tom Cruise actualmente se erige como la tercera película más taquillera del año. Sin embargo, en medio del triunfo, Paramount ahora se encuentra sujeta a una demanda muy seria.

Por un artículo de periódico que generó la franquicia

Paramount Pictures está siendo demandada por una supuesta infracción de derechos de autor por parte de la familia de Ehud Yonay, el autor del artículo de 1983 'Top Guns', que inspiró la 'Top Gun' de 1986. Según lo informado por CNBC, Shosh y Yuval Yonay, hijos de Ehud Yonay, afirman que enviaron un aviso a Paramount en 2018 de que reclamarían los derechos de autor de ese artículo en enero de 2020. Los Yonay alegan que Maverick no terminó la producción en 2019, es decir, antes de la transferencia de los derechos de autor, sino en mayo de 2021, por lo que no solo están demandando a Paramount por daños no especificados, incluidas algunas de las ganancias de la película, sino que también buscan evitar que el estudio la distribuya y "más secuelas".

'Top Gun: Maverick' comenzó la producción preliminar a finales de mayo de 2018, y la fotografía principal concluyó en algún momento de abril de 2019. El plan era lanzar Maverick a finales de junio de 2020, pero con la pandemia de COVID-19, llevó a una serie de retrasos, y la última película de Tom Cruise finalmente se estrenó el 27 de mayo de 2022. Vale la pena señalar que, aunque no parece que Maverick haya pasado por un período de nuevas tomas, el director Joseph Kosinski supervisó el trabajo de edición y posproducción durante el pandemia. Como tal, es correcto que Maverick no estaba técnicamente terminado cuando Shosh y Yuval Yonay reclamaron los derechos de autor del artículo de "Top Guns", lo que podría darles la razón en su caso.

Dado que esta demanda acaba de presentarse, podría pasar un tiempo hasta que veamos un juicio o si este asunto se resuelve fuera de los tribunales. Por ahora, Shosh y Yuval Yonay buscan la retirada inmediata del film en salas y están siendo representados por Marc Toberoff, un abogado de propiedad intelectual que se especializa en litigios de derechos de autor y entretenimiento.

Toberoff también representa a varios herederos de cómics que quieren rescindir los derechos completos de Disney sobre ciertos personajes de Marvel, o Victor Miller, guionista de la película original 'Viernes 13', quien está enfrascado en una batalla legal por los derechos de Jason Voorhees. Esto es un punto oscuro en la carrera estelar de 'Top Gun: Maverick' que entre sus mucho récords de taquilla está convertirse en el mejor fin de semana de estreno de Tom Cruise en la historia.