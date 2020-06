Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (12-14 junio): 'Regreso al futuro', 'Doctor Strange' y más

En Espinof acudimos un viernes más a nuestra cita con el cine más destacable que se emite en la televisión nacional española durante este fin de semana. En esta ocasión hemos seleccionado las 11 mejores películas que podéis ver gratis en abierto este fin de semana del 12 al 14 de junio.

Os recuerdo que se trata de una selección personal, por lo que no he incluido títulos que no me convencen y tampoco aquellos que no haya podido ver, así que aprovechad los comentarios para aportar los títulos que echéis en falta. Además, quedan excluidos los títulos que haya recomendado en las tres semanas anteriores, de ahí que no esté presente 'El bueno, el feo y el malo', que podéis ver este sábado a las 12:10 en Paramount Network.

VIERNES 12 DE JUNIO

'Big Hero 6'

Un estupendo cruce entre cine de Disney y los superhéroes de Marvel, en el que sobresale con luz propia Baymax, un personaje divertido y adorable que hará las delicias de los más pequeños de la casa.

20:45 en Divinity

Crítica en Espinof

'French Kiss'

Una comedia romántica un poco más diferente de lo que solía llegarnos de Hollywood durante los años 90. No alcanza la singularidad de 'Adictos al amor' y pierde algo de fuerza en su tramo final, pero merece la pena si no tienes alergia a esta clase de propuestas.

21:30 en Real Madrid Tv

Crítica en Espinof

SÁBADO 13 DE JUNIO

'El chip prodigioso'

Una relectura ochentera de 'Viaje alucinante' a cargo de Joe Dante. Un gran entretenimiento con bastante encanto que sabe explorar la historia para hacer pasar un gran rato al espectador.

15:25 en Cuatro

Trilogía 'Regreso al futuro'

Sigo pensando que la tercera entrega es la menos interesante, pero todas ellas se merecen un hueco en las recomendaciones de esta semana. No son solamente títulos míticos, también son películas muy entretenidas que marcaron a una generación y nunca está de más volver a verlas o descubrirlas por primera vez.

19:55, 22:00 y 23:55 en Paramount Network

Crítica de 'Regreso al futuro' en Espinof

Crítica de 'Regreso al futuro II' en Espinof

Crítica de 'Regreso al futuro III' en Espinof

'Perdida'

Una película retorcida con una historia que engancha, un reparto que borda sus papeles y un trabajo de puesta en escena de David Fincher que potenciar todas las virtudes de un relato que en otras manos podría haberse convertido en un mero telefilm de lujo.

22:05 en Cuatro

Crítica en Espinof

DOMINGO 14 DE JUNIO

'Million Dollar Baby'

Una estupenda película que te conquista con el crecimiento de la joven boxeadora interpretada por Hillary Swank para triunfar en el ring para luego dar un impecable giro dramático que lleva la historia en otra dirección. Merecida ganadora del Óscar.

17:50 en Paramount Network

Crítica en Espinof

'El fuera de la ley'

Uno de los westerns más aclamados de Clint Eastwood en la que se ven varias de las constantes de su filmografía, no debería hacer falta saber más para tenerla apuntada en vuestra agenda.

21:50 en Trece

Crítica en Espinof

'Doctor Strange'

Una de las películas más entretenidas del universo cinematográfico de Marvel, ya que presenta muy bien el universo de su protagonista y además no cae en el error de ofrecernos un final típico y sobrecargado, optando por una vía mucho más ingeniosa.

22:00 en La 1

Crítica en Espinof

'Bienvenidos a Zombieland'

Una divertida comedia de terror que se apoya sobremanera en su muy bien elegido cuarteto protagonista. Cuenta además con un cameo inolvidable. Eso sí, justo es reconocer que va de más a menos y llega algo renqueante al tramo final.

22:05 en Paramount Network