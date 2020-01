"Las canciones no encajan en esta versión de Mulan". Lo que hemos aprendido en el encuentro con la directora del remake de Disney

La nueva versión en imagen real de 'Mulan' la leyenda china que relata la historia de una joven que, para salvar a su padre, se hace pasar por un hombre para acudir a la guerra se estrena el 27 de marzo y Disney ha empezado a dejar ver más material sobre el film. En un evento con la directora Niki Caro al que hemos tenido la oportunidad de asistir en Madrid, pudimos ver algunas escenas sueltas de la película.

La directora explicó su visión, sus influencias, opinando sobre el cine de acción dirigido por mujeres, el papel del MeToo y el nuevo estatus de Hollywood y muchas cosas más, junto a la directora de vestuario Bina Daigeler con la que descubrieron algunos de los secretos de la producción. Esto es todo lo que hemos aprendido de la nueva versión del clásico.

Lo que hemos visto

(Puede incluir algún spoiler menor de la trama)

Tres escenas de diferente calado. La primera es una escena intimista en la que el padre de Mulan le afila la espada y se la entrega. LLena de solemnidad y dramatismo contenido, como cualquier película oriental, es una escena de interiores que muestra parte de los problemas de algunos blockbusters actuales. La definición digital es tan extrema que se deja ver una sensación de rodaje en set, con poca textura de cine y más similar al de un producto de Netflix, pee a que la iluminación y color está cuidado.

Sin embargo en las otras dos escenas, al ser en exteriores, ese efecto se disipa y se puede observar que 'Mulan' gana en los espacios amplios, en grandes angulares y composiciones de escala suntuosa. En la escena de entrenamiento hay un par de momentos de acción estupendos, y la escena de la batalla, en sus primeros minutos nos hace recordar a blockbusters clásicos, con menos obsesión por el CGI, especialistas cayendo y una estupenda persecución a caballo que cuida la estética sin dejar de ser trepidante.

1 - Se parece más a un Wuxia Chino que a un film de Hollywood

Ya lo parecía en el tráiler y lo hemos comprobado. Pese a que la violencia se ve muy reducida (no se ve una gota de sangre en los heridos o muertos), se deja notar mucho que visualmente le debe mucho a películas como 'A Touch of Zen' (1971) 'Hero' (2002) o, salvando las distancias, 'Acantilado rojo' (Chi bi, 2009), y esto, sumado a que a nadie se le ha ocurrido meter a actores blancos americanos en medio del campo de batalla, la hace muy similar en espíritu a muchas películas Wuxia de dimensión visual y estética centrada en el color y los espacios abiertos.

"Buscamos entre los grandes directores chinos como Zhang Yimou es una gran inspiración y compartimos productores, y me apoyé en muchas escenas de batalla ubicadas en la historia de China, también Kurosawa y, por supuesto una de las películas más fundamentales es 'Tigre y dragón' (Wo hu cang long, 2000), un film icónico con una estética fascinante. Pero al mismo tiempo, algo importante para mí era no ceñirme al mismo estilo y mover a actores con cables".

2- Será bastante diferente a la original y a otros Live Action

A veces, las versiones live-action Disney se parecen tanto al film animado que pierden el sentido de su existencia. Salvo ocasiones excepcionales como la injustamente maltratada 'El cascanueces y los cuatro reinos' (The Nutcracker and the Four Realms, 2018), basada levemente en un fragmento de fantasía, suelen ser fotocopias con intenciones más tangibles. En este proyecto se intuye un tono más adulto y basada directamente en la leyenda original.

Niki Caro expresa que lamenta que no estén algunos personajes de la original pero que:

"Es una visión diferente del clásico, amo la versión animada, pero teníamos la oportunidad de darle un nuevo enfoque en una versión de acción real, no solo por el medio sino porque la leyenda necesitaba actualizar ciertas cosas. Quisimos darle un enfoque de viaje de lo íntimo a lo épico. Rodarla con los medios de hoy puede llevarla, además a otro nivel, con un aspecto más contemporáneo"

3- No tendrá canciones, salvo...

Caro reveló que su 'Mulan' no tendrá canciones. Dejó entrever que sí habrá una en un momento emocional clave que pudiera ser 'Mi reflejo', pero dejó bastante claro que no había sitio para canciones como 'Mi chica es la razón' u 'Hombres de acción' y se le escapó que entre las habilidades buscadas en Liu Yifei, se encuentra el canto, por lo que podría significar que sí cantará al menos una canción.

"Al relatar esta historia en imagen real queríamos mostrar cómo es para una joven embarcarse en una aventura bélica como esta. Y por mucho que nos gusten las canciones no encajaban en esta forma de contar la historia. No solemos ponernos a cantar cuando vamos a la guerra. No estoy diciendo nada malo contra la versión de animación. Las canciones son brillantes y si hubiera podido meterlas por ahí, lo hubiera hecho”.

4- Es una versión más realista de la leyenda

Caro contó que la desaparición de Mushu y otros personajes se debe a buscar un estilo más realista. No necesariamente histórico ni ajustado a las reglas físicas conocidas, porque al fin y al cabo hay una bruja y un pájaro fénix que representa a los ancestros, y la relación con su padre, es una protección. Sobre el realismo, Caro explicó:

“Habrá humor, épica, batallas y escenarios espectaculares, pero una de las cosas que buscaba era no convertir a Mulan en una superheroína, ella es una chica, una chica con un cuerpo joven y es verdaderamente fuerte, por lo que no está volando por los aires, quise que ese tipo de acción viniera de su propia fuerza y habilidades. Nos hemos basado en los conceptos espirituales del Chi y de cómo la fuerza surge de uno mismo, que no es tanto sobrenatural como místico".

Por otra parte, Bina Daigeler, la diseñadora de vestuario, contó que:

"Con mis vestuarios he intentado darle un toque más realista y verdadero, lo que acaba siendo más rico que lo que puedes hacer en animación. Para ello he hecho mucho trabajo de investigación a la hora de inspirarme para que la película fuese lo más fiel posible al periodo en que transcurre·”.

5- Tendrá una reinvención feminista más acusada

Pese a no ofrecer nada a la vista que pudiera hacernos pensar en una gran diferencia en la historia, el contexto en el que llega esta nueva 'Mulan' es una ocasión de oro para la representación y Niki Caro habló claro sobre sus intenciones:

"Es una historia que tiene unos siete siglos, y creo es un viaje desde una chica de aldea a objeto masculino a guerrera y a heroína, no me sorprende que se haya estado contando tantas veces de tantas formas diferentes, pero que no hay un mejor momento para contarlo como ahora, una historia de una mujer joven guerrera. Por ello, el casting necesitamos a una verdadera guerrera, fuerte y capaz de mostrar mucho con su actuación".