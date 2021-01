Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (1-3 enero): 'Wonder Woman', 'Terminator 2: El juicio final' y más

El 2021 ha llegado a nuestras vidas y esperemos que nos traiga más alegrías que el 2020. Por lo pronto, la cosecha de cine que puede verse este fin de semana del 1 al 3 de enero no está nada mal y ahora os traemos una selección de las nueve mejores películas que podéis ver gratis en abierto este fin de semana.

Como siempre, os recuerdo que se trata de una selección personal en la que no entran aquellas películas que no he visto, tampoco las que tenga tan olvidadas que considere injusto meterlas aquí, ni los largometrajes que hayan aparecido en un artículo similar durante los dos meses anteriores. Hay que premiar la variedad en lugar de ver ciertos títulos casi cada semana.

Viernes 1 de enero

'Terminator 2: El juicio final'

En el fondo no deja de ser una versión revisada con mucho más presupuesto de la primera entrega, pero también es una película de acción envidiable con unos efectos asombrosos para la época que siguen funcionando a día de hoy que da un jugoso giro al personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger e introduce a un intimidante Robert Patrick.

22:00 en Paramount

'Aquaman'

Un pasatiempo enloquecido que no da tregua al espectador y sabe cómo utilizar a Jason Momoa para que luzca en el personaje en lugar de pedirle hacer aquello que no es capaz de hacer con soltura. Muy vistosa y repleta de momentos con indudable fuerza pese a que sus efectos visuales flaquean en algunos momentos.

22:05 en La 1

Sábado 2 de enero

'Batman'

Una de las películas de superhéroes más importantes de todos los tiempos en la que Tim Burton supo llevar a la gran pantalla las aventuras del caballero oscuro sin por ello renunciar a su estilo, algo que llevaría al extremo en la secuela. Gran Michael Keaton como Batman e inolvidable Jack Nicholson como Joker.

19:35 en Neox

'Jungla de Cristal'

Una modélica película de acción en la que un inspirado John McTiernan tras las cámaras exprime a fondo el guion, el carisma de un inmejorable Bruce Willis y el excelente villano interpretado por Alan Rickman para darnos un espectáculo en el que la historia y los personajes también importan.

22:00 en Neox

'Cuatro bodas y un funeral'

Una comedia romántica mítica que sabe manejar todas las historias que propone con mimo, pero teniendo claro en todo momento que el verdadero protagonista es un encantador Hugh Grant. Es cierto que los guiones de Richard Curtis brillan más cuando los dirige aquí mismo, pero de las que solamente escribe, la que ahora nos ocupa es la mejor.

23:50 en La 1

'El día de la bestia'

La segunda película de Álex de la Iglesia sigue siendo uno de sus mejores trabajos, ya que esta comedia satánica equilibraba muy bien los diferentes géneros que abordaba y contaba con un antológico trío protagonista.

02:23 en Paramount

Domingo 3 de enero

'Atrapado en el tiempo'

Una de las mejores comedias románticas de los años 90, en la cual se sabía jugar muy bien con el uso del bucle temporal, sacando todo el partido a la carismática presencia de Bill Murray. Por suerte, el interés de la película no se acaba ahí y uno puede volver a ella cada cierto tiempo y seguir disfrutando como la primera vez.

15:23 en Paramount

'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo'

Todo un clásico de esta sección, de ahí que haya ampliado en más de una ocasión el plazo necesario para que una película vuelva a aparecer en estos listados. La cuestión es que es una estupenda adaptación animada de los personajes de Ibáñez, pero por falta de oportunidades para verla en televisión no será...

16:58 en CLAN

'Wonder Woman'

Una película de superhéroes muy efectiva que sabe cómo presentar al personaje encarnado por Gal Gadot, dejando que la historia respire pese a que no se aleje tampoco demasiado de lo habitual en las cintas de presentación. A ello ayuda lo mucho que aporta un estupendo Chris Pine, pero ni siquiera él consigue evitar el evidente bajón de interés que se produce en el tercer acto...

22:10 en Antena 3

