Qué ver para recordar a Concha Velasco. 3 importantes películas disponibles en streaming de la imprescindible chica ye yé

Este fin de semana perdimos a un pilar de la cultura española. Una artista todoterreno, que fue capaz de ser esencial y completamente fresca en todas las áreas en las que decidía posarse, fuese la actuación, la canción y simplemente encargarse de presentar televisión. Concha Velasco nos dejó a los 84 años, dejándonos muestras de su talento durante muchos años.

Es difícil no tener un momento de Velasco que no destaque por encima del resto, porque todas las generaciones prácticamente han vivido su momento con la chica ye yé, un concepto que popularizó y por el que no hay monumentos suficientes para agradecérselo. Puestos a centrarnos en su cine, es difícil no considerar estos tres trabajos clave en su filmografía.

'Las chicas de la Cruz Roja' (1958)

Dirección: Rafael J. Salvia. Reparto: Concha Velasco, Mabel Karr, Katia Loritz, Luz Marquez, Tony Leblanc, Arturo Fernández.

Una película muy representativa del concepto "cine de barrio" y de lo que se priorizaba en la industria cinematográfica española durante un largo periodo. Comedia costumbrista, en ocasiones bastante coral, con algunos cameos inesprados y con su parte musical que pueda servir de lucimiento para una estrella en ciernes. En este caso, fue Conchita Velasco (como era acreditada entonces).

Por supuesto este también fue un vehículo para promover el apoyo a la loable Cruz Roja, y en su humor cotidiano termina explorando una mezcla de guerra de sexos y torbellinos amorosos, de los que sería bastante fácil concluir que se señalan conductas rancias por parte de los hombres. Hasta qué grado la película busca eso es cuestionable, pero menos dudas ofrece el trabajo de Velasco, que es un soplo de aire fresco.

'Historias de la televisión' (1965)

Dirección: José Luis Sáenz de Heredia. Reparto: Tony Leblanc, Concha Velasco, José Luis López Vázquez, Antonio Garisa, Alfredo Landa.

Más lucimiento le ofreció otro curioso experimento de la comedia nacional, donde se cruzó de nuevo en su camino Tony Leblanc y metió en la función a más imprescindibles como José Luiz López Vázquez o Alfredo Landa. Ellos permiten darle chispa a este entretenimiento con dos historias entrecruzadas en una serie de embrollos con los estudios de Televisión Española como escenario.

Si la película es recomendada e imprescindible para la carrera de la actriz es, fundamentalmente, por una escena. En una secuencia musical aparentemente funcional, Concha Velasco interpreta la canción que escribió Luis Aguilé, la inmortal 'La chica ye ye'. Una importante muestra de una clase de pop en español que terminó bautizado por este momento.

'Más allá del jardín' (1996)

Dirección: Pedro Olea. Reparto: Concha Velasco, Fernando Guillén, Ingrid Rubio, Miguel Hermoso Arnao.

Durante su época dorada no existieron los Premios Goya, donde poder reconocerla por sus películas de los setenta. Su único galardón en estos premios nacionales fue el Goya de honor, abarcando y celebrando toda su trayectoria. A la hora de los Goya competitivos, su momento más cercano fue con un melodrama que adaptaba a Antonio Gala.

Ella logra ser lo más rescatable de una película que cumple adecuadamente con unos mínimos, firmando una interpretación espléndida y cuidada que sirve de ancla sólida. 'Más allá del jardín' es una película evidente y literaria, que se embelesa en metáforas como ese jardín tan cuidado, pero el trabajo de Velasco es de los mejores de su carrera.

