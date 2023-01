De la voz del reloj a los jugadores de 'Among Us', todos los cameos de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

Bajo mi humilde punto de vista, no me cabe la menor duda de que 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' es una de las grandes películas de este 2022 que, mientras escribo estas líneas, está a punto de dejarnos. Con ella, Rian Johnson ha vuelto a reinventar lo que ya reinventó en su momento, y nos ha brindado un whodunnit divertidísimo, escrito a las mil maravillas y con un reparto para enmarcar.

Pero ojo, porque entre misterios imposibles, asesinatos, sospechosos y alguna que otra carcajada furtiva, el largometraje de Netflix ha colado en su metraje un buen número de cameos realmente sorprendentes. En caso de que no los has cazado todos durante el visionado, vamos a enumerarlos todos a continuación.

Los jugadores de 'Among Us'

El escenario pandémico en el que se ambienta 'El misterio de Glass Onion' no sólo se ve reflejado en las referencias a la distancia social y en la presencia de alguna que otra mascarilla, sino en uno de los hábitos que muchos adoptamos durante el confinamiento: jugar online al 'Among Us' hasta las tantas de la madrugada con nuestros colegas.

Por supuesto, el bueno de Benoit Blanc no podía ser menos, y en una escena podemos verle en plena partida mientras mantiene una videollamada con cuatro de sus amigos. Estos no son otros que el mítico jugador de la NBA Kareem-Abdul Jabbar, la actriz Natasha Lyonne, el compositor Stephen Sondheim y la leyenda del murder mistery televisivo Angela Lansbury en el que es su último papel tras su fallecimiento el pasado mes de noviembre.

El hombre eficiente

Ya que hablamos de contextos pandémicos, no podemos pasar por alto la escena en la que Blanc y el grupo de participantes en el jueguecito particular de Miles Bron son vacunados de la COVID-19 por un grotesco empleado del multimillonario interpretado por Edward Norton. Este, que figura en los créditos como Efficient Man, está encarnado nada menos que por Ethan Hawke.

Philip

Mi cameo favorito de toda 'Glass Onion' y, probablemente, uno que nos cogió a muchos con la guardia baja tiene a Huhg Grant como protagonista. El británico aparece fugazmente en pantalla como Philip, la pareja del detective Benoit Blanc de Daniel Craig.

La entrenadora

Durante una de las escenas en las que Benoit Blanc y Helen urden su plan para desenmascarar a Miles, ambientada en el gimnasio de Glass Onion, puede verse una pantalla en la que aparece nada menos que Serena Williams. Lo que parece un anuncio de un servicio de entrenamiento online resulta ser una videollamada en tiempo real.

El genio de la música

Entre los invitados de la fiesta organizada por Birdie Jay que vemos en el primer acto de la película se encuentra Yo-Yo Ma, el célebre violonchelista ganador de un buen número de premios Grammy en distintas categorías.

Salsas y bebidas

Aunque no tengan presencia física, en la secuela de 'Puñales por la espalda' también hay cabida para dos grandes estrellas del Hollywood actual: Jared Leto y Jeremy Renner. El primero es mencionado en relación a su marca de kombucha, mientras que el segundo aparece en forma de etiqueta de su propia salsa picante llamada Renning Hot.

La madre

Durante una escena realmente tronchante, la madre de Duke, el personaje de Dave Bautista, resuelve sin despeinarse los enigmas que plantea la caja sorpresa de Miles. Aunque no sea un cameo per-se, merece la pena mencionar que este breve papel está interpretado por Jackie Hoffman, reina de la sitcom y nominada al Emmy por su papel en 'Feud'.

El regreso inesperado

Durante su estancia en la isla, Benoit y el resto de invitados de Miles se cruzan en no pocas ocasiones con un personaje llamado Derol con pinta de fumeta trasnochado. El encargado de trasladarlo del papel a la pantalla ha sido Noah Segan, que participó en la 'Puñales por la espalda' original como el oficial Wagner.

DOOOONNNNGGGGG

Y, para terminar, el mejor cameo de toda 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. ¿Recuerdas el "Dong" que suena cada hora a todo volumen en la isla de Miles? Pues la voz que atruena en la cebolla de cristal y alrededores no es otra que la de Joseph Gordon-Levitt, que colaboró con Rian Johnson en las fantásticas 'Brick' y 'Looper'.