Así es Movistar+ Lite: revisamos la programación y la app de la plataforma para no clientes con la que Movistar quiere plantar cara a Netflix

Movistar ha presentado en sus oficinas de Tres Cantos, desde el mismo plató donde se rueda 'Late Motiv' de Buenafuente, las características y el lanzamiento de su plataforma OTT Movistar+ Lite. Como ya adelantaron en su presentación hace unas semanas, se trata de un servicio de streaming accesible para cualquier usuario que desee contratarlo, independientemente de que sea cliente o no de Movistar+.

Movistar+ Lite llega ya mismo: mañana, y a través de una suscripción de 8 euros al mes incluirá 252 series, 185 documentales, 412 películas y unos 60 programas distintos. Las patas de contenido sobre las que se sustenta y que se han mencionado en la presentación son #0, #Vamos, M Series y M Seriesmanía y dentro de los partners que cederán buena parte de su catálogo para engrosar Movistar+ Lite, FOX, TNT, Comedy Central y AMC. No habrá permanencia, se ofrecerá un primer mes gratis y se permitirán dos streamings simultáneos, como sucede con Movistar+.

Serán tres las posibilidades de suscripción que ofrece Movistar+ Lite. Por una parte, una gratuita y que consistirá esencialmente los contenidos que ya se disfrutan de forma oficial en Youtube, con fragmentos de sus programas estrella, como 'Late Motiv' y 'La Resistencia'. Además, y en palabras de Sergio Oslé, presidente de Movistar+, se pretende "crear comunidad" de forma más activa de lo que se hace en Youtube. Para ello, entre otras cosas, se considerará la posibilidad de subir capítulos de series como gancho para que la gente considere unirse a la opción de pago. Para disfrutar de esta opción sin coste no se pedirá ningún tipo de dato personal, email o subscripción.

La segunda opción, de pago, contará con la misma interfaz que Movistar+ por decodificador, solo que tendrá menos contenidos. La intención de Movistar es que cualquiera pueda tener acceso a ello en todo tipo de smartphones, smart TVs, tablets u ordenadores. A lo largo de 2019 se habilitará el visionado vía Chromecast y, ya a finales de año, Apple TV. La tercera opción que plantean es para clientes de Movistar+, que podrán acceder a uno u otro servicio (Lite o completo) sin salir de la app.

Estos son los contenidos de Movistar+ Lite

Aunque por razones obvias en la presentación no se ha entrado en profundidad en los contenidos que se podrán disfrutar, sí que se han dividido éstos en tres: entretenimientos, ficción y deportes. En el primer caso se nos ha recordado que estará disponible todo el histórico de programas como 'La resistencia', 'Late Motiv' o 'Las que faltaban'. También se ha presentado levemente 'Dar cera, pulir #0', un nuevo programa presentado por Patricia Conde y Ángel Martín en el que se criticarán las propias producciones de la casa con el tono ácido habitual de la pareja.

Entre otros programas de producción propia se han mencionado cabeceras como 'Radio Gaga', la versión televisiva del programa de Quique Peinado ganador de un Ondas, 'Scott y Milá', un repaso a la vida íntima de Mercedes Milá y su perro, el ya estrenado 'El cielo puede esperar', el regreso de 'Fama - A bailar', o 'Cuando ya no estés'. También se ha mencionado el estreno de documentales como 'Leaving Neverland', 'Tabú' o 'Serengueti'.

En cuanto a series de ficción, se ha hablado de más de 4600 historias en referencia al total de episodios de series que estarán disponibles en Movistar+ Lite. Se han mencionado cabeceras, tanto de los canales colaboradores -como 'The Good Fight', 'Line of Duty', 'Billions', 'Victoria', 'Riverdale', 'Young Sheldon', 'NOS4A2'- como de las 21 series de la propia Movistar+, como 'Instinto', 'Mira lo que has hecho', 'Gigantes', 'Arde Madrid', 'SKAM' o 'Hierro'. Entre los productos de Movistar+ que están por llegar se han mencionado 'El corredor de la muerte', 'Vida perfecta', 'La Peste 2', 'Merlí', 'Velvet Colección', 'El embarcadero 2', 'La unidad' y el estreno en cines de 'Mientras dure la guerra', la nueva película de Amenábar.

Finalmente, el deporte llegará de la mano de #Vamos, y se ha hablado de 20 competiciones de primera línea entre las que no están ni la Champions ni La Liga, que permanecen exclusivas de Movistar+. Habrá 50 cabeceras originales y programas y documentales como 'Informe Robinson', 'Elegidos', 'El día después', 'Generación NBA', 'Ba Ka Lá', 'Senna', 'Fútbol Club Maradona', 'Nadal Federer' o 'Todo sobre Serena Williams'.

Así es la app de Movistar+ Lite

Aunque a partir del miércoles 5 de junio cualquier usuario tendrá acceso a la app para probar la nueva plataforma con un mes gratuito, ya hemos tenido ocasión de catarla en móvil. En efecto, es muy similar a la versión de Movistar +, solo que incluye menos contenidos. A través de un menú lateral se accede a categorías que ya conocemos, como canales para ver en directo, Cine, Series, Deporte, Originales, etc. Sin duda, es novedosa la sensación de acceder a canales de televisión que están emitiendo en directo (todos los mencionados más arriba) de forma casi inmediata.

En todo lo demás, la app funciona de forma tan efectiva como en la versión para Movistar+ (es la misma app, de hecho, solo que la introducción del usuario lleva a una u otra programación). Quizás la pega principal es que, intercalada en la programación a la que se tiene acceso como cliente de Movistar+ Lite aparece, no lo suficientemente bien señalizada, otra a la que solo tienen aceso los clientes de Movistar+. Al entrar en alguno de estos contenidos, en vez del botón de reproducir hay uno de "Mejora tu TV" que da la posibilidad de ampliar la suscripción.

Es un pero incómodo pero decididamente secundario: para todo lo demás, se navega con claridad entre Lite y Movistar+. Es algo descorazonador que el catálogo en determinadas categorías sea mucho más amplio en la segunda que en la primera opción, pero lo cierto es que, como se ha prometido en la presentación, el paso de uno a otro sistema es inmediato y permite compararlos de un vistazo. ¿Será suficiente para plantar cara a la competencia?