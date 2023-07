Movistar Plus+ se transforma y se abre a todos: estos son todos los nuevos canales que podremos disfrutar desde el 1 de agosto

Este 1 de agosto, Movistar da un puñetazo en la mesa del streaming y se relanza con Movistar Plus+, la transformación de sus servicios de televisión con una remozada oferta de canales que por un lado sustituye el paquete TV Esencial y que, además estará disponible para los no clientes de Telefónica, de manera similar a Movistar Plus+ Lite, que dejaría de existir en los próximos meses.

De esta manera, la principal apuesta de la compañía va a estar en esta nueva opción, donde abrazan el modelo OTT y, de paso, transforman su paquete de canales exclusivos (como los de cine, Series, etc) para ofrecer un total de 36 canales premium, contando también con canales de pago clásicos (Fox, Warner Bros TV, etc.).

Cuatro decenas de canales de pago

En el primer aspecto tenemos una transformación y fusión de varios de los canales de Movistar Plus+, quedando esta parrilla de canales propios:

Movistar Plus+ : la "nueva" #0 pero con un contenido más similar a lo que llegó a ser Canal+, con estrenos de cine, programas originales, series, competiciones deportivas y un partido por jornada de Liga y Champions.

: la "nueva" #0 pero con un contenido más similar a lo que llegó a ser Canal+, con estrenos de cine, programas originales, series, competiciones deportivas y un partido por jornada de Liga y Champions. Cine por M+ : sustituta de Estrenos y Estrenos 2, con las principales películas de estreno.

: sustituta de Estrenos y Estrenos 2, con las principales películas de estreno. Series por M+ : de manera similar, se fusionan ambos canales específicos de series (Movistar Series y Series 2).

: de manera similar, se fusionan ambos canales específicos de series (Movistar Series y Series 2). Originales por M+ : el canal para encontrar los programas, series y películas originales de la casa.

: el canal para encontrar los programas, series y películas originales de la casa. Documentales por M+ : con los documentales tanto de la casa como de BBC.

: con los documentales tanto de la casa como de BBC. Música por M+ : la antigua M+ Fest, con conciertos, repasos de festivales, etc.

: la antigua M+ Fest, con conciertos, repasos de festivales, etc. Vamos por M+ : el canal deportivo principal.

: el canal deportivo principal. Ellas Vamos por M+: canal deportivo centrado en competiciones femeninas

Además, en la oferta tendremos la TDT en su totalidad y unas cuatro decenas de canales de noticias y de pago, muchos de los cuales también los encontramos en los paquetes de televisión de otras operadoras.

Cine y Series : WarnerBrosTV, Canal Hollywood, Fox, AXN, Cosmo, TCM, Comedy Central, Syfy y Calle 13.

: WarnerBrosTV, Canal Hollywood, Fox, AXN, Cosmo, TCM, Comedy Central, Syfy y Calle 13. Deportes : Eurosport 1 y 2, ubeat, Garage TV y fútbol replay.

: Eurosport 1 y 2, ubeat, Garage TV y fútbol replay. Documentales : Discovery Channel, National Geographic, Nat Geo Wild, Historia.

: Discovery Channel, National Geographic, Nat Geo Wild, Historia. Entretenimiento : Enfamilia, MTV, MTV 00, decasa, canal cocina.

: Enfamilia, MTV, MTV 00, decasa, canal cocina. Infantil : Disney Jr, Dreamworks, nickelodeon, nick jr, Baby TV.

: Disney Jr, Dreamworks, nickelodeon, nick jr, Baby TV. Internacionales/noticas: CNN, BBC, CNBC, euronews, Bloomberg, Fox news, Sky news, Aljazeera, France 24. TV+monde, CGTN, 1+1, CNC world, Negocios.

Si esto no es suficiente, los clientes de miMovistar con televisión contratada pueden optar por adquirir otros paquetes exclusivos de la plataforma con un coste adicional. Por ejemplo, el paquete de Cine (Clásicos por M+, Acción por M+, etc.) por 10 euros adicionales o el de Todo el Fútbol (LaLiga por M+, Liga de Campeones, DAZN, etc) por 45 euros. Así quedaría la oferta:

Recordemos que la nueva Movistar Plus+ estará disponible desde este 1 de agosto y si bien para los que tengan contratado ya el paquete de TV Esencial será algo automático mientras que para el resto de clientes de Movistar lo podrán contratar por 11 euros al mes. Para el resto estará disponible a un coste de 14 euros mensuales excepto si ya eras cliente de Lite, cuyas condiciones se mantendrán.

