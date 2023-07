Movistar Plus+ quiere merendarse el mercado del streaming con un inminente relanzamiento y una nueva plataforma para todos con un arma infalible: fútbol

Tras semanas de rumores, Movistar por fin ha desvelado el futuro inmediato de su plataforma televisiva. Y esto pasa por el siguiente y, podríamos decir lógico, paso a dar: una transformación completa de Movistar Plus+ en una plataforma OTT abierta a todo el público sea cual sea el operador que estará disponible a partir del 1 de agosto de 2023.

Vamos, que el experimento que llevan haciendo desde hace años con Movistar Plus+ Lite les ha salido bastante bien y lo que nos encontramos es con una versión hipervitaminada (y más cara) de la plataforma con un mayor acceso al amplio abanico de contenidos televisivos de la compañía. De hecho, se suplen las mayores carencias que tenía Lite: tendremos cine de estreno y fútbol como las principales "mejoras", para entendernos.

Un partido de Liga y otro de Champions

Por un lado, este relanzamiento se materializará con la Movistar Plus+ siendo el canal lineal eje de la plataforma, en lugar de #0, que desaparece. Este canal aglutinará lo más relevante: desde las novedades de ficción, documentales, la NBA, ACB y un partido cada jornada de Liga y Champions League.

A partir de aquí tendremos cuatro canales temáticos: Cine, Series, Música y Documentales; además un canal llamado Originales y un canal pop-up cada mes. Esto se une a los ya establecidos Vamos, Ellas Vamos, La Resistencia 24 horas y la oferta completa de la TDT y los canales de pago básicos habituales (FOX, AXN y compañía).

De esta manera, en el campo de cine tendremos acceso a un estreno diario; las principales ligas deportivas tanto de fútbol europeo como campeonatos de otros deportes (NFL, el Seis naciones), etc.

Esto lo podrán disfrutar sin coste adicional todos los clientes de miMovistar que cuenten con el paquete Movistar Plus Esencial. Además, los clientes seguirán teniendo acceso al resto de paquetes (como Fútbol Total) y a los bundles de DAZN y demás.

Los clientes que no tengan dicho paquete podrán contratarlo por 11 euros al mes y, aquí el dolor, los que no somos clientes de la compañía tendremos que apoquinar 14 euros al mes. Una subida de seis euros respecto a lo que cuesta Movistar Plus+ Lite que, suponemos, cerrará en breve.

