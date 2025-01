2 años después, vuelve una de las series más vistas de Netflix. La plataforma acaba de estrenar la temporada 2 del thriller que destrozó récords

Casi dos años después vuelve una de las series más vistas de la historia de Netflix, ya que la plataforma acaba de estrenar hoy mismo la temporada 2 de 'El agente nocturno'. Creado por Shawn Ryan a partir de la novela homónima de Matthew Quirk, 'El agente nocturno' hizo historia al convertirse en la serie más vista de Netflix en 2023 y ahora quiere repetir la jugada.

Lo cierto es que Netflix había anunciado inicialmente que la temporada 2 de 'El agente nocturno' se estrenaría en 2024, pero finalmente hemos tenido que esperar hasta el 23 de enero de 2025 para poder verla. Con todo, no es la serie prevista para el año pasado que más va a tardar en llegar, pues ese honor pertenece a la temporada 5 y final de 'You', cuya llegada a la plataforma no se producirá hasta el próximo 24 de abril.

A repetir éxito

Compuesta de nuevo por 10 episodios, la temporada 2 de 'El agente nocturno' tiene el reto de superar el fenomenal éxito de su predecesora. Por ponerlo en perspectiva, la primera entrega sumó 803,2 millones de reproducidas en sus primeros 91 días disponible en la plataforma, lo cual se traduce en un total estimado de 98,2 millones de visionados.

Con la temporada 2 de 'El juego del calamar' ya de capa caída y sin ningún otro gran estreno a la vista, 'El agente nocturno' lo tiene todo para volver a arrasar. Por mi parte, no me convenció demasiado la temporada 1, por lo que tampoco tengo muchas ganas de darle otra oportunidad, pero me alegro porque la espera haya terminado para sus fans.

Por cierto, Netflix confía tanto en 'El agente nocturno' que ya anunció su renovación por una temporada 3 este pasado mes de octubre. De esta forma, la plataforma seguramente busque acortar tiempos para que no pasan otros dos años hasta su estreno.

