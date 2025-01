Acaba de llegar a Netflix México, tiene un 90% en Rotten Tomatoes y es una de las mejores películas de terror de este siglo que lanzó la carrera de su director

Para disgusto de algunos fans del terror, 2018 fue uno de los años que trajo de vuelta el término "elevated horror". Parte de la culpa la tuvo 'Hereditary'. La cinta fue un antes y un después para A24 y para el género moderno, y uno de esos raros casos de saber contentar al espectador medio y a aquellos más afines del cine autoral.

Ha llovido desde entonces. Ari Aster ya no está solo interesado en hacer terror y A24 también ha diversificado su catálogo, pero aquella película se mantiene como un modo muy concreto de entender el género, y para los primerizos que no hayan tenido el placer de verla aún o quieran redescubrirla, acaba de llegar a Netflix México.

Obra prima cinemátográfica de Ari Aster, cineasta que hasta aquel momento había hecho cortometrajes complejos como el incomodísimo 'The Strange Thing About the Johnsons', la potencia de la película reside en que funciona tan bien como drama familiar que como película de terror. Concretamente una de espiritismo.

Tras el repentino fallecimiento de la madre de Annie (Toni Collette), la familia no encuentra clasura en unas dinámicas tan tensas y resentidas. La abuela era una mujer de muchos secretos, y esto les sigue afectando después de su muerte. La película no revela todas sus cartas desde el principio, pero es parte del encanto en una trama cuyo efecto sopresa es parte de lo que hace que funcione.

La otra parte es el trabajo de guion y la densa atmósfera. Aster no le teme aquí a tomarse las cosas con calma, con lo que consigue que cuando las cosas ocurren, impacten más. La puesta en escena fue también muy fresca en su día. De inusuales planos abiertos que ocultaban detalles en su fondo a su magistral uso del sonido la ayudaron a sentar cátedra en técnicas que desde entonces hemos visto replicadas. La película tuvo una crítica entusiasta, consigiendo un 90% en Rotten Tomatoes. Para Espinof, Víctor López afirmaba que marcaba "un antes y un después en el género".

En Espinof | 35 películas de terror imprescindibles en lo que llevamos de siglo XXI

En Espinof | Las 7 novedades más destacadas de Netflix México en enero de 2025. Animación, dramas latinoamericanos y lucha libre en directo