'Amigos de la universidad' no tendrá tercera temporada: Netflix cancela la comedia de Nicholas Stoller

'Amigos de la universidad' ('Friends from college') es una de esas series con las que Netflix quiso captar cierta atención. Nicholas Stoller, director de 'Paso de ti' ('Forgetting Sarah Marshall') cocreaba una comedia con repartazo sobre un grupo de amigos, alumni de Harvard, mientras intentan navegar su llegada a los temibles 40 años.

Con un recibimiento bastante tibio desde el principio, ya nos sorprendió que Netflix confiase en la comedia para tener una segunda temporada. Pero hay veces que no se puede remar más sin llegar a la extenuación y el propio Stoller ha anunciado que la plataforma ha cancelado la serie.

Así, nos quedaremos sin saber cómo continuan las vidas de este grupo de amigos, encarnados por un reparto que ya le gustaría tener al 90% de las comedias: Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Annie Parisse, Nat Faxon, Fred Savage y Jae Suh Park, entre otros.

Friends from College will not be returning for a third season. Thanks to everyone who watched it. Happy Presidents’ Day!