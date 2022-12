Dura sólo 5 horas y tienes poco tiempo para verla en Netflix: una digna sucesora de 'Mindhunter' que crea un thriller explosivo

Es algo frustrante como algunos true crime chabacanos logren récords astronómicos en plataformas que garanticen un futuro prolongado pero, sin embargo, exploraciones de calidad pata negra de la mente del asesino y su persecución como 'Mindhunter' hayan quedado canceladas. Cierto, su seguimiento no era tan masivo, pero es terrible que ni siquiera haya dado para una sucesora con el mismo éxito y tono similar.

A la caza de la escritura

Lo más cercano que se me viene en mente también se encuentra en Netflix, aunque por tiempo limitado. La notable 'Manhunt: Unabomber' tuvo cierta repercusión en la plataforma y, aunque a menor nivel, tenía una cierta elegancia en su thriller de investigación y de caza al asesino que podía denominarse como heredera digna. Ahora tiene fecha de caducidad, el 11 de diciembre, y quizá sea momento de ponerse con ella.

La serie nos introduce en la persecución del FBI de el famoso terrorista conocido como el "Unabomber", Ted Kaczynski, que realizaba una crítica extrema a la sociedad post-industrial y buscaba el retorno a la esencia aunque fuera a través de asesinatos. Todo por hacer llegar un manifiesto que, eventualmente, fue la clave para capturarle, ya que uno de los agentes decidió que la ciencia lingüística podría ayudar en la investigación.

Esa manera de mostrar los experimentos científicos y ramas poco convencionales en el método policial conecta con la serie de David Fincher de manera elemental, pero también lo hace en lo emocional al reflejar la obsesión puesta en hacer preso a un peligroso criminal. Como buen thriller policial, dedica tiempo a explorar el desgaste que conlleva un trabajo como este.

También nos ofrece un fabuloso vistazo a la mente de Kaczynski, una personalidad compleja y explosiva en más de un aspecto. Tener a un intérprete como Paul Bettany ayuda enormemente a hacer un retrato minucioso y cargado de matices, sin que por ello deje de tener distancia para no ponerlo en una posición que no le corresponde. No queda excesivamente atractivo ni lo glorifica, lo estudia.

La buena recepción se tradujo en una segunda temporada en formato antología, 'Manhunt: Deadly Games', que pasó mucho más desapercibida. Claramente era difícil alcanzar el remarcable nivel que consigue esta entrega del "Unabomber". Una serie que te engancha a lo largo de sus poco más de cinco horas de duración que no te va a hacer sonrojar en sus ambiciones.