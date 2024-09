El duro thriller de acción que está arrasando en Netflix. El regreso de un famoso personaje sorprende con su éxito 9 años después de su estreno en cines

Una de las muchas facetas que tiene Netflix es que también funciona bastante bien a modo de videoclub online, ya que cada cierto tiempo hay alguna película de catálogo que se cuela entre lo más visto de la plataforma. Eso es lo que ha sucedido estos últimos días con 'Hitman: Agente 47', segunda adaptación cinematográfica de la famosa saga de videojuegos.

En su momento se esperaba que 'Hitman: Agente 47' fuese el inicio de un lucratica franquicia cinematográfico, algo que la película protagonizada por Timothy Olyphant en 2007 no consiguió, en buena medida por el mal sabor de boca que dejó tanto entre la crítica como entre el público. No puede decirse que a la versión encabezada por Rupert Friend le fuese mucho mejor, y finalmente se acabó descartando una posible secuela tras la adquisición de Fox por parte de Disney.

Un desastre de película

Por mi parte no puedo decir que 'Hitman Agente 47' sea una película que merece la pena recuperar, pues cuando la vi con motivo de su estreno en salas me pareció un disparate ridículo, un aburrido sinsentido que no ofrecía absolutamente nada por lo que compense darle una oportunidad. Nada en ella funcionaba y tengo mis dudas que 9 años después mi opinión vaya a cambiar con un posible revisionado que me niego a llevar a cabo.

Eso sí, los suscriptores de Netflix en España han quedado seducidos por su propuesta, ya que fue la película que destronó a 'Los feos' de lo más alto y la última vez que comprobé el top de la plataforma todavía ocupaba la segunda posición, habiendo sido superada únicamente por un título con tanto tirón como 'Padre no hay más que uno 4'.

Por cierto, algo deben estar haciendo mal en Disney+, porque hace mucho que la película está disponible allí y nunca ha hecho el más mínimo ruido en esa plataforma...

