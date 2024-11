El error más incomprensible de la historia de Netflix España ha sido doblar y estrenar una película... de Amazon Prime Video

Solo podía pasar en España. Esta es una historia pequeña, pero en la que podemos imaginar en nuestra cabeza el lío en la oficina, ordenador mediante, al estilo 'Paquita Salas' ("¿Qué mail? ¿Qué mail?"), las llamadas de teléfono nerviosas, las reuniones a toda prisa y la frase salvadora en este tipo de asuntos, que si trabajáis en una agencia habréis escuchado seguro alguna vez: "No estamos salvando vidas, no pasa nada". Pero sí que pasa. Esta es la historia del error más incomprensible en la historia de Netflix España.

¿Qué mail? ¡No hay mail!

Todo empieza el 18 de octubre, cuando Netflix estrena en gran parte del mundo 'Woman of the hour' (traducida en nuestro país como 'La mujer del momento'), una cinta que lleva ya un año cosechando buenas críticas en festivales variados. Como todas las películas de la empresa, tiene subtítulos y doblaje hecho ex profeso para su lanzamiento. Solo hay un pequeño problema: en España, los derechos de distribución los tiene... Amazon Prime Video.

Entonces, ¿por qué Netflix ha estrenado una película que no es suya después de doblarla y tratarla con todos los honores? Nadie lo sabe exactamente. Según informa Ángel Vidal en Twitter, borraron la película unas pocas horas después y no se supo nada más hasta que ayer, 7 de noviembre, se estrenó por fin en Amazon Prime Video... no solo con otro doblaje y subtitulado, sino incluso con otro título: 'El asesino del juego de citas'.

Qué ha ocurrido realmente es una incógnita, pero probablemente tenga que ver con un simple error interno concerniente a los mercados en los que Netflix había comprado la película. Lo que es sorprendente es que en ningún momento del camino alguien se parara a comprobar la información y dejaran que llegase a estos extremos. Que os sirva de recordatorio: leed siempre los mails de trabajo enteros, que los carga el diablo.

