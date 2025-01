Este teaser dura menos de lo que tardo en decir Miércoles. La temporada 2 de la serie de Netflix promete repetir su fenomenal acogida

Con qué poco nos conformamos a veces pero no he evitado entusiasmarme cuando, entre la avalancha de novedades de Netflix (incluyendo confirmar lo que no veremos este 2025) hemos podido catar apenas 5 segundos de la temporada 2 de 'Miércoles'.

Un miniteaser con un reencuentro entre el personaje interpretado por Jenna Ortega y su némesis, Tyler (Hunter Doohan). Escena que veremos en su totalidad en algún momento de 2025 (todavía no hay fecha), cuando la plataforma decida estrenar los nuevos episodios de esta serie de misterio sobrenatural.

Una temporada 2 que será «más oscura y compleja» para la detective adolescente de la familia Addams. Así lo aseguran Al Gough y Miles Millar, creadores y responsables de 'Miércoles' en declaraciones a Tudum. Los guionistas, eso sí, mantienen los labios sellados en cuanto a los misterios de estos nuevos episodios («si os lo contamos, Miércoles nos mataría», bromean).

Lo que sí que sabemos es quiénes se incorporarán al reparto de estos nuevos episodios: Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter y Noah Taylor se unirán a Emma Myers, Doohan, Joy Sunday, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordoñez y Luyanda Unati Lewis-Nyago.

Una serie de récord

Recordemos que 'Miércoles' es una de las series más vistas de la historia de Netflix. Tanto es así que ha mantenido hasta hace unas semanas el récord de mejor estreno de Netflix. 'El juego del calamar 2' amasó 68 millones de visualizaciones en los primeros 4 días frente a los 50,1 de la ficción fantástica.

