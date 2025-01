Ni Henry Cavill, ni Liam Hemsworth. "El verdadero Geralt de Rivia" regresa a 'The Witcher' de la mano de Netflix

La salida de Henry Cavill de 'The Witcher' nos pilló a todos por sorpresa y todavía está por ver que Liam Hemsworth vaya a ser capaz de estar a su altura como Geralt de Rivia. Por ahora, no queda otra que esperar hasta el estreno de su temporada 4, la cual todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, este febrero llegará a la plataforma la película 'The Witcher: Sirenas de las profundidades' que según su director cuenta con el regreso de "el verdadero Geralt de Rivia": Doug Cockie.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Insustituible

Los fans del universo 'The Witcher' anteriores a la serie de Netflix seguro que reconocen ese nombre, ya que Cockie fue quien puso voz a Gerald de Rivia en la famosa saga de videojuegos iniciada en 2007. Desde entonces había prestado su voz al personaje creado por Andrzej Sapkowski en múltiples ocasiones, pero la última se remontaba a 2018 en el videojuego 'Monster Hunter: World'.

Por ello, Cockie no había vuelto a poner voz a Gerald de forma posterior al estreno de la serie de Netflix. Tampoco es tan raro que eso haya sucedido, pues no se ha lanzado ningún nuevo videojuego que tuviera que contar con sus servicios y en 'The Witcher: La pesadilla del lobo' solamente veíamos brevemente a una versión muy joven del personaje. Todo eso ha cambiado gracias a 'Sirenas de las profundidades'.

Con todo, parece que los responsables de la nueva película animada de la saga tampoco estaban convencidos de antemano, ya que su director ha reconocido en una entrevista concedida a Animation Scoop, el director Kang Hei Chul reconoce que estaban muy nerviosos por encontrar al Geralt perfecto. Sus dudas se disiparon en cuanto escucharon la prueba de Cockie:

Recuerdo la primera vez que Doug hizo su lectura en el estudio de grabación: nos dejó a todos boquiabiertos. Todas nuestras preocupaciones y tensiones por encontrar la voz de Geralt desaparecieron por completo. ¿Qué fue lo que más me gustó? Era innegablemente perfecto, de hecho, insustituible. Es realmente único. Durante las sesiones de grabación, tomó naturalmente la iniciativa entre nosotros porque entendía al personaje en todos los sentidos.

Teniendo en cuenta que ya le había prestado voz en muchas ocasiones, normal que estuviera tan familiarizado con Geralt. De hecho, Hei Chul también apunta que Cockie "captó la lucha interior de Geralt, su sereno juicio e incluso su calidez y humor, que emergen sutilmente de vez en cuando. Encarnó todos los matices, desde la respiración y los gestos de Geralt hasta su compleja profundidad emocional".

Por suerte, ya queda muy poco para volver a disfrutar del trabajo de Cockie como Geralt de Rivia, ya que el estreno de 'The Witcher: Sirenas de las profundidades' está previsto para el 11 de febrero de 2025.

En Espinof | Las 11 películas de Netflix más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año. Un espectáculo de ciencia ficción de 320 millones, el salto al cine de una de serie extraordinaria y más

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix