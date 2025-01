Jordan Peele dirigió este espectáculo de ciencia ficción que desafía los géneros. Una de las películas más especiales del siglo que ya puedes ver en Netflix México

Desde que en 2017 sorprendiera a todos con 'Get Out', Jordan Peele ha dejado de ser ese tipo gracioso que aparecía en Youtube a uno de los directores más estimulantes del fantástico y el terror. A la película protagonizada por Daniel Kaluuya le siguió 'Us', y había altas expectativas con la tercera película.

Titulada 'Nope', se trata de la cinta más ambiciosa del cineasta hasta el momento. Sus 68 millones de dólares de presupuesto contrastan con los 4,5 millones que había costado 'Get Out' y los 20 de 'Us'. Aunque hubo dudas con la recepción en su estreno, la cinta acabó llevándose 172 millones internacionalmente. Otro éxito (más teniendo en cuenta su calificación R y que es una película original) que le garantizó ponerse en marcha con su siguiente proyecto, del que aún se sabe muy poco.

'Nope' es también el trabajo más diferente de Peele hasta el momento y una cinta bastante indescriptible. Se mueve entre el thriller, la ciencia ficción, el western y la aventura spielbergiana, con por supuesto ramalazos del terror que lanzaron la carrera del director.

La película vuelve a estar protagonizada por Daniel Kaluuya como OJ, trabajador de un rancho californiano que entrena caballos para el cine, y que en un momento dado se enfrenta a una fuerza misteriosa que asola su hogar. La película tiene una interesante capa metanarrativa sobre el mundo del espectáculo y el cine en particular, que completan sin eclipsar una cinta de ciencia ficción llena de misterios y estimulante.

El cóctel funcionó de maravilla. Fue considerada una de las diez mejores películas de 2022 según el American Film Institute, y se ganó un 77 en Metacritic. En su crítica para Espinof, Mikel Zorrilla la llamó "un paso adelante para Jordan Peele. Muy probablemente no sea su mejor película, pero sí es una obra más ambiciosa sin que la cosa descarrile". La película está disponible en México a través de Netflix.

