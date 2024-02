Llega a Netflix la adaptación de uno de los mejores mangas de ciencia ficción de todos los tiempos. Fecha de estreno del live action de 'Parasyte: Los grises'

Con series como 'One Piece' o 'Yu Yu Hakusho' triunfando como adaptaciones en imagen real (y no, aunque haya personajes y escenarios de inspiración asiática, 'Avatar: la leyenda de Aang' no es un anime), Netflix se prepara para estrenar otra serie inspirada en un manganime: 'Parasyte: Los grises' se estrenará el próximo 5 de abril.

Aliens vs los grises

Ya sabíamos desde hace un tiempo que Yeon Sang-ho (director de la estupenda 'Tren a Busan') tenía entre manos esta adaptación de 'Parasyte' ('Kiseijuu'), el manga publicado por Hitoshi Iwaaki entre 1988 y 1995 y adaptado en 2014 y 2015 tanto al anime (bajo el título de 'Parasyte: The maxim'), como a dos películas japonesas de imagen real.

Si bien esta versión coreana no será una adaptación estricta de la obra , sino que se inspirará en el mundo y el mensaje del original para crear una historia y personajes nuevos. Tanto el director como el mangaka han manifestado su entusiasmo ante la idea de que la serie siga su propio recorrido:

"Estoy entusiasmado de que sea una historia nueva. (...) El manga de 'Parasyte' es como un hijo para mí, nacido de mi propio trabajo en una pequeña habitación, mientras que el anime y la película de imagen real fueron como nietos. (...) Me hace muy feliz de tener este otro nieto, nacido en Corea. Creo que esta nueva historia ambientada en otro lugar nos llevará a un mundo más allá de mi imaginación" ha dicho Iwaaki.

"Cuando tenía veintitantos, 'Parasyte' era un clásico entre los aficionados al manga y a la animación. Tener la oportunidad de basarme en él y crear algo nuevo no solo es un gran honor, sino también un sueño de juventud hecho realidad" ha concluido Yeon Sang-ho.

La serie estará protagonizada por Koo Kyo-hwan, Jeon So-nee y Jung Hyun Lee, y nos contará la historia de cómo una joven es parasitada por un ente alienígena. Al mismo tiempo, seguimos la investigación de un hombre que busca a su hermana desaparecida y de "los grises", un grupo de personas que se une para luchar contra la amenaza de los parásitos. La serie se estrenará el 5 de abril en Netflix.

En Espinof: