Llega a Netflix México por todo lo alto la continuación cinematográfica de 'PAW Patrol', el otro gran fenómemo canino de los últimos años

Aunque 'Bluey' se haya hecho con el cariño de padres e hijos en los últimos años, no olvidamos que los reyes de la televisión infantil durante un buen tiempo han sido otro grupo de perritos. Uniformados y preparados para la misión, esta especie de "Power Rangers" caninos ha conquistado a su público con sus pintorescas aventuras.

En 2021 se animaron con su primer largometraje, un éxito previsible que desembocó en su secuela estrenada en 2023. 'PAW Patrol: La Súper Película' llega ahora a Netflix tras un espectacular paso por la taquilla el año pasado, adquiriendo el primer puesto en su primer fin de semana y manteniéndose en el Top 10 en todo su primer mes. Como era de esperar, ahora ha tenido un arranque igual de halagüeño en Netflix México, posicionándose como lo más visto de la plataforma.

Estrellas de la televisión y del cine

Estos perretes parecen haberle pillado el punto a los largometrajes también. Esta secuela presenta 90 minutos de aventura bonachona y divertida que los más pequeños disfrutarán a lo grande. Para los mayores no ofrece tantos alicientes, aunque sí que es cierto que se nota el dinero invertido en la producción y tiene secuencias vistosas.

Para los que no estén familiarizados con el concepto, 'PAW Patrol' es una historia de superhéroes creada para el público infantil y protagonizada por un grupo de cachorros. Sus "poderes" consisten en el uso de gadgets y vehículos, la mayoría centradas en profesiones reales como policía, bombero o científico, y las misiones que realizan están centradas en el rescate y ayuda a la ciudadanía, más que en la violencia.

Aunque no es el tipo de película en la que la crítica tenga mucho impacto en el público objetivo, las reseñas fueron bastante variadas. En Variety quedaron contentos, escribiendo que: "cumple la promesa de una secuela inteligente y que destaca con una acción más audaz, mayores desafíos y una resonancia más profunda para todas las edades". En The New York Times en cambio criticaron que hiciera tan poco esfuerzo en "no ser formulaica".

