'Un lugar para soñar' acaba de destrozar dos récords de Netflix. La serie de Virgin River hace historia y lo mejor todavía está por llegar

De entre todas las series de éxito de Netflix, 'Un lugar para soñar' seguramente sea una de las que menos oigo hablar. Eso no ha impedido que sea uno de los mayores triunfos de la plataforma y ahora además acaba de destrozar dos récords al anunciarse su renovación por una temporada 7 sin que tan siquiera haya sido necesario que se estrene la sexta.

Y es que esa renovación por una temporada 7 ha convertido a 'Un lugar para soñar' en la serie dramática en activo de Netflix con un mayor número de temporadas y también en la serie dramática hablada en inglés más larga de la historia de la plataforma. Ahí conviene aclarar que 'Orange is the New Black', que también tuvo 7 temporadas, comenzó como una comedia, por lo que no se tiene en cuenta para este récord.

Suma y sigue

Eso sí, el récord más goloso todavía está por llegar, ya que 'Un lugar para soñar' está destinada a convertirse en la serie con más temporadas de la historia de Netflix. Ese honor pertenece actualmente a 'Élite' y sus 8 temporadas, las cuales también alcanzará la comedia animada 'Big Mouth' antes de llegar a su final.

Sin embargo, nada hace pensar que 'Un lugar para soñar' vaya a quedarse en 7 u 8 temporadas. Recordemos que se trata de la adaptación de una saga literaria de Robyn Carr que cuenta con más de 20 libros, por lo que hay material de sobra para seguir adelante. Si a eso le sumamos su éxito y que no es una serie especialmente cara, pocas dudas quedan.

Eso sí, sus fans por ahora estarán más atentos al hecho de que la temporada 6 e 'Un lugar para soñar' se estrenará el 19 de diciembre de 2024, un poco antes de lo inicialmente previsto.

