Una de las mayores sagas de ciencia ficción regresa como serie de Netflix. El fin de la humanidad comienza en tres días

A lo tonto, han pasado ya cinco años desde que viésemos por última vez una nueva entrega de una de las mayores sagas del cine de ciencia ficción. Pero esta sequía está a punto de acabarse porque en tres días vuelve Terminator. Eso sí, será de una manera que no hemos visto nunca antes en la franquicia: una serie de anime para Netflix.

De esta manera, el 29 de agosto la plataforma estrenará 'Terminator Zero', en la que por primera vez nos separamos de los Connor pero sin renunciar a los viajes al pasado desde el desolador futuro postapocalíptico. En esta ocasión, nos encontramos con un científico que ha diseñado un sistema de IA capaz de contrarrestar a Skynet. Es 1997 y el Día del juicio... y por tanto el final de la humanidad se acerca.

Y ojo porque tenemos al I.G. Productions, responsables de 'Ghost in the Shell' a los mandos de este anime junto a Skydance. 'Terminator Zero' consta de 8 episodios, está escrito por Mattson Tomlin y dirigido por Masashi Kudo.

Tráiler NSFW de 'Terminator Zero'

Para ir abriendo boca, desde Netflix acaban de lanzar un sangriento tráiler final de 'Terminator Zero' con el que podemos ver la animación que se gastan en esta serie. Si bien no es para tirar cohetes, sí que tiene buena pinta.

En el reparto vocal nos encontramos a Timothy Olyphant dando voz a Terminator, Andre Holland como Malcolm Lee, el científico creador de esta nueva IA; Sonoya Mizuno como Eiko, la soldado de la resistencia que se ve involucrada en la misión de salvarle; Rosario Dawson como Kokoro, la IA desarrollada por Malcolm y Anne Dowd como la Profeta, la líder espiritual y filosófica de la resistencia.

