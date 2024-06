La miniserie que está siendo un éxito sorpresa en Netflix. Sólo dura 5 horas, está arrasando y ha eclipsado a otras series más ambiciosas

Netflix, al igual que cualquier otra plataforma, se alimenta de éxitos, y su apuesta para conseguirlos es estrenar la mayor cantidad posible de títulos. Muchos llegan para ser sepultados en cuestión de días, pero unos pocos van mostrando una resiliencia envidiable para acabar convirtiéndose en éxitos sorpresa de la plataforma. 'Geek Girl' es la última miniserie en sumarse a esa lista.

Basada en la novela homónima de Holly Smale, 'Geek Girl' cuenta la historia de Harriet, una adolescente algo inepta en las relaciones sociales que es un objetivo fácil para las bullies de su instituto. Todo cambia durante un viaje a la Fashion Week de Londres, donde llama la atención de un agente de modelos que le ofrece un trabajo. Su vida sufre un vuelco a partir de entonces, teniendo que intentar lograr el equilibrio entre su condición de geek girl y su nuevo trabajo como modelo.

Dura competencia

Lo cierto es que 'Geek Girl' llegó a Netflix sin hacer mucho ruido, ya que ese mismo día llegaban a la plataforma otras dos miniseries más potentes. Por un lado, 'Eric', el regreso a televisión de Benedict Cumberbatch, y por otro 'Ni una más', que fue la que logró destronar a 'Los Bridgerton' al frente de la lista de las series más vistas en España.

Eso llevó a que el lanzamiento de 'Geek Girl' quedase un poco eclipsado por esos otros dos títulos, pero ya debutó de forma más que correcta y luego ha ido ganando posiciones en varios países, hasta el punto de que en Flixpatrol la sitúan ahora mismo como la serie número 1 de Netflix en todo el mundo.

Es cierto que esa web solamente mide las posiciones que ocupan en el Top de Netflix en diferentes países y no el número de horas reproducidas, pero no deja de ser un logro impresionante para un título que tiene otra de sus grandes bazas en el hecho de que Emily Carey, la inolvidable versión joven de Alicent en 'La casa del dragón', da vida a su protagonista. Además, ya ha sido también número 1 en más de 10 países y todavía no muestra síntoma alguno de agotamiento.

'Geek Girl' está dividida en 10 episodios de unos 30 minutos de duración cada uno, y tan poco ruido ha armado entre la crítica que ni siquiera llega a la cantidad de reseñas mínima en Rotten Tomatoes para tener una nota media. Eso sí, las tres que hay son todas ellas positivas.

