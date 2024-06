Netflix acaba de estrenar una de las mejores películas de suspense de los últimos años. Un thriller extraordinario con sabor a western que deja sin aliento

Está claro que la gran apuesta de Netflix son sus producciones originales, pero en su catálogo también hay infinidad de títulos que no pertenecen de forma nativa a la plataforma. Hoy vamos a hablaros de uno de ellos, pues Netflix acaba de estrenar una de las mejores películas de suspense de los últimos años, un thriller extraordinario que triunfó en taquilla y ganó multitud de premios. Me refiero a 'As Bestas'.

Inspirada en una historial real de la crónica negra española, 'As Bestas' es por ahora la cima de Rodrigo Sorogoyen, un cineasta que también tiene en su haber títulos tan estimulantes como 'El reino', 'Que dios nos perdone' o la televisiva 'Antidistubios'. En todas ellas colaboró en el guion con Isabel Peña, quien no falta aquí a su cita con él para ayudar dar forma a una magnífica película de suspense situada en una pequeña aldea gallega.

Imprescindible

'As Bestas' es una película marcada por un tono opresivo, en el que la mala relación entre Antoine, un ciudadano francés que se asentó en la zona hace tiempo, y Xan, un vecino local que odia a Antoine, no tanto por considerarlo poco menos que un recién llegado -que también- como por creer que es su principal impedimento para iniciar una nueva vida, va complicándose cada vez más hasta estallar en una escena que deja sin aliento al espectador.

Es cierto que algunos pillará por sorpresa la forma en la que Sorogoyen reorienta la historia a partir de cierto momento, pero no deja de ser una consecuencia natural de lo visto hasta entonces. Lo emocional impera entonces sobre la tensión, pero sin perder nunca de vista todo lo que se nos ha ido contando, manteniendo además esa curiosa mezcla de thriller rural y western que domina la función.

A eso hay que sumarle un reparto impecable, donde brilla con enorme intensidad un inmenso Luis Zahera. Es un personaje que rebosa brutalidad, incluso cuando está calmado y se vale del uso de la palabra para expresar su malestar, y que nos deja varias escenas inmensas, aunque para el recuerdo siempre quedará su ya icónico "¿Te aburrimos, francés?".

Desde hoy podéis ver ya 'As Bestas' en Netflix, y es la única opción que tenéis para disfrutar de ella en streaming, pues hasta ahora estaba en el catálogo de Movistar+, pero acaba de desaparecer de allí.

En Espinof | Las 7 mejores películas en Netflix de 2024

En Espinof | Las 11 mejores de 2024 en Netflix