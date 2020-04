Netflix amplía las opciones del control parental: ahora es posible filtrar contenido por edades y restringir títulos concretos

Netflix ha introducido una nueva serie de herramientas para que los padres puedan ampliar el mayor número de filtros para sus hijos mientras usen la plataforma, entre ellas destacan la posibilidad de elegir a través de la calificación por edades de los diferentes títulos o descartar las obras a las que no queramos que tengan acceso.

Unos límites mucho más marcados

Dicho de otra forma, ahora los padres podrán elegir si sus hijos tienen acceso a series para todos los públicos, calificadas para mayores de 7 años, para mayores de 13 años, para mayores de 16 años y para mayores de 18 años. Vamos, Netflix les va a permitir ejercer como censores para sus hijos, llevándolo todo un poco más allá con la posibilidad de filtrar títulos concretos.

Por ejemplo, si queremos que no puedan ver 'Élite', ya sea por un tema de edad o simplemente como un castigo, no tenemos más que incluir su título en el apartado "Restricciones de títulos para..." y se quedará sin poder verlo. Ojo, que esto se puede hacer con cualquier perfil, ¿una forma de asegurarte que tu pareja no cae a la tentación y se adelanta con alguna serie que veáis juntos? Más allá de eso, una fuente de discusiones.

Además, han introducido otro aspecto esencial para que eso otro realmente tenga validez: la posibilidad de bloquear cada perfil con un código de cuatro números, por lo que tus hijos no podrán cambiar simplemente a tu perfil y ver allí lo que no encuentran en el suyo. Además, para editar cada uno de ellos habrá que tener acceso a la contraseña, por lo que ahora sí que podemos hablar de un control parental y no lo que había antes.

También merece la pena apuntar que ahora se puede desactivar la opción de ver automáticamente el siguiente episodio y además desde tu propio perfil podrás acceder a lo que han visionado tus hijos, que se actualiza a tiempo real, para que el control sea aún mayor.