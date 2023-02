Netflix cambia a Mike Flanagan por los creadores de 'Dark' para encargarse de la serie sobre el cómic 'Hay algo matando niños'

Hace dos años se anunciaba que Mike Flanagan se encargaría de la serie 'Hay algo matando niños' para Netflix, pero ahora todos parecen haber cambiado de planes, y tras cinco años de acuerdo con los creadores de 'Dark', Baran bo Odar y Jantje Friese, el estudio se la ha encargado al duo, tras haber vuelto a subir su apuesta por ellos en un pacto llamativo de ocho cifras, según revela Deadline, a pesar del fracaso de su misterio de gran presupuesto '1899' que fue cancelada de forma fulminante.

La pareja está dirigiendo su atención a la adaptación del cómic , en la que se unen a Boom! Estudios! que también tiene un acuerdo con Netflix. Con ecos lejanos a 'Dark', el cómic es material que puede conectar con Friese y Bo Odar. Esta es la sinopsis completa:

“Cuando los niños de Archer’s Peak comienzan a desaparecer, todo parece ir sin esperanza. La mayoría de los niños nunca regresan, pero los que sí tienen historias terribles, historias imposibles de criaturas aterradoras que viven en las sombras. Su única esperanza de encontrar y eliminar la amenaza es la llegada de un extraño misterioso, uno que les cree a los niños y dice ver lo que ellos pueden ver. Su nombre es Erica Slaughter. Ella mata monstruos".

Publicado por Boom! Studios y co-creada por el escritor de DC Comics James Tynion (Batman) y Werther Dell'Edera, 'Hay algo matando niños' es una de las series regulares originales en inglés más exitosas de los últimos cinco años, vendiendo más de dos millones de copias en todo el mundo, y que ha ganado múltiples premios Eisner, incluido el premio Eisner 2022 a la mejor serie continua. El nuevo contrato con los alemanes sustituye al de Intrepid Pictures de Flanagan.

El director de 'La maldición de Hill House' no renovó contrato con Netflix, creando un nuevo pacto con Amazon Studios, con los que puede que consiga llevar a la pantalla una adaptación de 'La torre oscura' de Stephen King. Según declaraciones de Flanagan, las razones por las que no hicieron la serie no estarían relacionadas con el nuevo contrato, aunque vistas en distancia, pudieron ser un detonante:

“Con ese proyecto, estábamos en un buen camino a través de nuestro proceso, pero Netflix decidió ir en una dirección diferente con esa propiedad. Así que ya no estamos involucrados. Amamos a James [Tynion IV], amamos el material original y le deseamos lo mejor a quien termine con él, pero con ese no vamos a seguir adelante. Es un fastidio”.