Netflix cancela una de sus mejores comedias. 'Girls5Eva' no tendrá temporada 4 y una de sus protagonistas tiene muy clara la razón

En estos tiempos que corren una serie puede sobrevivir a una cancelación. Ya lo de sobrevivir a dos es otra historia, por lo que es más que improbable que podamos ver una temporada 4 de la desternillante 'Girls5Eva'. La comedia musical de la factoría de Tina Fey ha sido cancelada por Netflix.

Así lo confirma Busy Philipps, una de sus protagonistas, en la última entrega de su podcast Doing Her Best. La actriz comentó con su invitado Danny Pellegrino el destino final de la serie, que estrenó su temporada 3 el pasado marzo y desde entonces Netflix había guardado un sepulcral silencio sobre si tendríamos nuevos episodios.

«Está muerto. Sí. Lo digo porque, que le den. Si Netflix no lo dice lo haré yo», declaraba Philipps. La actriz apuntó después a una falta de audiencia y también a falta de información por parte de la plataforma respecto al trato que hizo al rescatar la serie de su plataforma original, Peacock.

Eso sí, Philipps fantasea con que si bien este es el final de su era televisiva alguna vez ha comentado con sus compañeras de reparto (Sara Bareilles, Paula Pell y Renée Elise Goldsberry), la posibilidad de transformar 'Girls5Eva' en un espectáculo. Ya sea tipo concierto o incluso un musical para Broadway.

Fantasías aparte, la actriz tiene además una teoría sobre por qué no terminó de calar en el público mayoritario: su título aleja a los hombres.

«Creo que el nombre 'Girls5Eva' es asombroso y absolutamente correcto, pero creo que es posible que aleje a los hombres... en plan a los putos tíos heteros. ¿Ha hecho alguien algún estudio sobre cómo los títulos femeninos afectan al éxito de las series?»

