Netflix confirma que 'The Witcher' y la temporada 3 de 'The Crown' se estrenan este año

De entre la vasta cantidad de productos que tiene en marcha Netflix para ampliar su ya inabarcable catálogo (¡cuántas vueltas para echar un vistazo a las novedades!) no hay duda de que la adaptación de 'The Witcher' y la tercera temporada de 'The Crown' son dos de los títulos más potentes y esperados de la plataforma.

Fantasía épica y realeza con nuevos rostros

El primero porque, al igual que 'The Umbrella Academy' era una forma de competir con Disney y Marvel en el jugoso mercado de los superhéroes, 'The Witcher' pretende ser la 'Juego de Tronos' de Netflix; y eso hay que verlo. Por su parte, 'The Crown' es una de las grandes series de los últimos años y ahora presenta una nueva etapa con un interesante cambio de reparto. Desde hoy ya sabemos una fecha aproximada de ambos estrenos.

Netflix ha anunciado que 'The Crown' volverá con su tercera temporada en la segunda mitad de este año mientras que 'The Witcher' se estrenará en el último cuarto de 2019, y no en 2020 como se había previsto inicialmente.

Recordemos que 'The Crown' avanza en el tiempo tras sus dos primeras temporadas y la historia de sus nuevos episodios abarcará desde 1964 a 1972. Este salto estará acompañado por nuevos protagonistas: la nueva Reina Isabel II es Olivia Colman, reciente ganadora del Óscar por 'La favorita', liderando un nuevo elenco en el que también figuran Tobias Menzies (su marido el Duque de Edimburgo), Helena Bonham Carter (la Princesa Margarita), Ben Daniels (Antony Armstrong-Jones), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) o Emma Corrin (Diana de Gales).

Por otro lado, 'The Witcher' se basa en una saga literaria escrita por Andrzej Sapkowski, que ha dado origen a una popular franquicia de videojuegos. La gran estrella del proyecto es Henry Cavill, quien da vida a Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en el mundo. En su camino se cruza con una poderosa hechicera y una princesa con un peligroso secreto...