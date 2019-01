Gillian Anderson ficha por 'The Crown': será Margaret Thatcher en la temporada 4 de la serie de Netflix

Gillian Anderson será nada menos que la Dama de Hierro, Margaret Thatcher en la cuarta temporada de 'The Crown', según ha informado The Times. La serie de Netflix se encuentra en pleno rodaje tanto de la tercera como de la cuarta temporada, con Olivia Colman ('La favorita') sustituyendo a Claire Foy como la Reina Isabel II.

Así sigue el plan de Peter Morgan de cubrir con cada temporada aproximadamente una década del reinado de Isabel II de Inglaterra. En la tercera temporada, que podremos ver en Netflix en algún momento de este año, veremos hitos como el auge de The Beatles y la victora de Inglaterra en el mundial de 1966; en la cuarta (2020) ya nos moveremos por finales de los 70, con la llegada de Thatcher a Downing St. en 1979.

Gillian Anderson, a la que hemos visto por última vez en la sensacional 'Sex Education', se une a un colorido grupo de actrices que han encarnado a una de las más célebres gobernantes del Reino Unido. Una de las últimas, de hecho, ha sido Meryl Streep en 'La dama de hierro'.

Me parece un fichaje de lujo ya que siempre es un placer ver a Anderson en acción y teniendo en cuenta lo camaleónica que puede llegar a ser (la primera temporada de 'American Gods' lo demostró con creces) no me extrañaría que su caracterización fuera de lo mejor que veamos en los próximos tiempos.