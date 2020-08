Netflix decidida a dar a los usuarios lo que quieren con series y películas a 1.5x, los creadores empiezan a verlo con resignación

Nueva funcionalidad de Netflix y el debate está, de nuevo, sobre la mesa. Reconozcámoslo. Cuántas veces hemos deseado tener la oportunidad de ver esa serie premiadísima a mayor velocidad de la propuesta por sus guionistas/directores. No estoy exento de esas tentación y como yo mucha más gente a la que Netflix responde permitiendo la velocidad variable (de 0.5x a 1.5x).

"Hay que preguntarse si es primero la gallina o el huevo porque creo que, en este caso, Netflix atiende a una demanda" nos comenta Borja Crespo, guionista y director que ha participado en decenas de proyectos y cuyo 'Neuroworld' podéis ver en Amazon:

"Si son los propios usuarios los que presumen muchas veces de esa doble velocidad, o más, Netflix atiende a esa tendencia, ese servicio, esa demanda. Así de claro. No creo que en este caso sea al revés, que Netflix se haya inventado esta historia, sino que es una cosa en cuestión de consumismo, de utilizar unas herramientas."

Y hay que decir que, en este caso, la plataforma de Reed Hastings y Ted Sarandos no es la única aplicación en ofrecer la velocidad variable. Mismamente reproductores offline como VLC y agregadores de podcasting llevan años permitiendo a sus usuarios ver/escuchar las cosas a 1.5x o más (y también a menos de 1x). Algo heredado desde los mismos comienzos del consumo de entretenimiento doméstico.

Una decisión polémica

Ya cuando se anunció que la funcionalidad estaría en modo de prueba para ciertos usuarios, saltaron varias voces en contra como la de Judd Apatow, que se mostró tajantemente en contra:

"No, Netflix, no. No me hagas llamar a todo director y creador de serie de la Tierra para pelear contigo por esto. Ahórrame el tiempo. Ganaré pero me llevará un montón de tiempo. No jodas nuestra cadencia. Te damos cosas bonitas. Déjalas como están destinadas a verse"

En esta ocasión, con la confirmación de lo ya anunciado, han sido menos voces creativas las que se han pronunciado. Pablo Tébar ,cocreador de 'Diablero' en Netflix, nos responde: "No me preocupa. No me gusta pero que la gente lo vea como les dé. Allá ellos. Es triste, pero no me indigna".

La decisión final es del usuario. Un usuario que se ha acostumbrado a la comida rápida televisiva y al consumo masivo de contenidos.

Y en esto Netflix es el rey. Recordemos que desde hace años, el mensaje de la plataforma de streaming es bastante claro sobre qué es lo que buscan. No es ganar a hacer mejores series o en temporadas de premios. No es competir con la competencia evidente (Disney+, HBO, Prime Video, etc.) sino con Fortnite como sitio donde estar horas y horas casi sin darte cuenta.

El consumismo de Netflix

De ahí el interés y la fama de churreros de la plataforma. Ofrecer mucho contenido y normalmente de consumo rápido. Crespo define bastante bien estas series de las OTTs:

"Son series que más que ver se escuchan, como si fueran un podcast, que va una detrás de otra y no hace falta estar concentrado en verlas sino que cada equis tiempo nos van recordando los personajes verbalmente qué es lo que está pasando, o lo que ha pasado. (...)

Es decir, Netflix responde a una clara tendencia entre determinado público a la hora de consumir audiovisual, que es hacerlo de la manera más rápida e inmediata posible. No se sabe muy bien por qué ni para qué. Si realmente es una satisfacción personal, el poder contar antes en redes que la has visto o simplemente que hay una adicción extraña."

Antes de que Netflix diese el salto al streaming, encontró en las series un filón. Por alguna razón, la gente devolvía los DVDs de temporadas completas de series en un tiempo promedio inferior al de los de películas. Y la mayoría de esas series eran de televisión convencional (de network): temporadas largas (22 capítulos) de 42 minutos de duración en caso de los dramas y 22 en caso de las comedias.

Estas ficciones de networks, de por sí, estaban destinadas a consumo rápido con la esperanza de que el telespectador no cogiese el mando. Y de esos polvos vienen estos lodos. Lo que, por otro lado, no justifica el alterar la velocidad de reproducción... más que por motivos empresariales e incluso prácticos. La vicepresidente de innovación de la compañía, Keela Robinson, aclara:

"La función ha sido requerida por miembros durante años. Lo más importante de todo, nuestras pruebas muestran que los consumidores valoran la flexibilidad que provee ya sea revisionando su escena favorita o relentizando cosas porque lo ven con subtítulos o tienen dificultades de audición."

No hay que pasar por alto, en medio del debate de si 1.5x sí o no, que uno de los baremos que presuntamente usa Netflix para decidir si una serie tendrá nueva temporada o no es lo rápido que la gente la ve. Los primeros días son tan vitales que a la plataforma le gusta sacar pecho para decir que taitantos millones de personas han visto tal serie o película en sus primeros tres o siete días.

Cuanto más rápido se va una serie, antes te pondrás a ver otra cosa que te ponga el algoritmo de Netflix, antes recomendarás lo que has devorado a 1.5x y más visionados en menos tiempo tendrá tal o cual estreno. Y así funcionan las cosas.