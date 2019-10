Netflix responde a las críticas tras probar la opción de reproducir contenido a mayor velocidad

Si eres una de esas personas con poco tiempo libre, o aficionadas a escuchar podcasts y ver series y películas aceleradas, Netflix tiene buenas noticias para ti. Y es que la plataforma de streaming lleva unos días haciendo pruebas en dispositivos Android consistentes en añadir una función que permite acelerar y decelerar la velocidad de reproducción del contenido a gusto del consumidor.

Las velocidades en cuestión, similares a las que podemos seleccionar en reproductores online como el de YouTube, serán de - 0.5x, 0.75x, 1.25x o 1.5x, y contarán con una corrección automática del pitch del sonido para que las voces no suenen distorsionadas —demasiado graves o demasiado agudas— independientemente de la rapidez de su emisión.

Muchas han sido las voces que se han alzado alabando la decisión —hay gente que quiere ver el mundo arder, y está en su derecho de poder hacerlo—, mientras que, por el lado contrario, realizadores como Judd Apatow o Peyton Reed han mostrado su descontento frente a la presunta "mejora" del servicio en pruebas, tal y como puede verse en los siguientes tuits.

Dear @Netflix,



This is a terrible idea, and I and every director I know will fight against it.



Sincerely,



Peyton Reed https://t.co/iPq10ywKfz