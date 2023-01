Netflix sigue cancelando series sin parar y se carga la última comedia del creador de 'Emily en París' con Neil Patrick Harris: 'Desparejado' no tendrá temporada 2

En Netflix parece que no se cansan de cancelar series -estas últimas horas hemos descubierto tanto que 'La directora' no tendrá temporada 2 como que 'Dead End' se queda sin tercera entrega- que y la última víctima ha sido 'Desparejado'. La comedia romántica protagonizada por Neil Patrick Harris se queda sin final y no tendrá temporada 2.

Pasó desapercibida

Estrenada el 29 de julio de 2022, 'Desparejado' pasó un tanto desapercibida. Es cierto que al menos logró estar una vez en el Top 10 semanal de Netflix, pero está claro que se esperaba mucho más de ella. Y es que ya no solamente se trata de tener Harris al frente del reparto, pues además uno de sus creadores es Darren Star -el otro es Jeffrey Richman-, también máximo responsable de la muy exitosa 'Emily en París'.

'Desparejado' contaba la historia de Michael, quien creía tener la vida perfecta hasta que su marido le deja de repente. Eso hace que Michael tenga que hacer frente a la pérdida de su alma gemela pero también al hecho de ser un hombre hay soltero que ya ha cumplido los 40.

Tuc Watkins, Tisha Campbell, Marcia Gay Harden, Emerson Brooks y Brooks Ashmanskas acompañaban a Harris al frente del reparto. Recordemos que el vínculo de Harris con la plataforma venía de largo, pues ya fue también el protagonista de la televisiva 'Lemony Snicket: Una serie de catastróficas desdichas'.

