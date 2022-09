Paco León afirma que 'Élite' es "una mierda muy grande" y los creadores de la serie de Netflix le responden: "Nuestra mierda le ha producido su experimento"

Paco León acaba de incendiar las redes al afirmar que "series como 'Élite' me parecen unas mierdas muy grandes" en su participación en el podcast Nude Project. Es cierto que no ha querido hacer sangre, aclarando después que "tienen su público. No he visto demasiado. Pero a la vez también se normalizan cosas con contenido LGTBIQ+ o diversidad". Vamos, una de cal y una de arena, pero el comentario negativo ha sido tan duro que los creadores de 'Élite' no han tardado en responder.

La respuesta de los creadores

Ha sido Darío Madrona el primero en reaccionar al destacar vía twitter que "en galas de premios donde competimos con “Arde Madrid”, gente de su equipo fueron majísimos pero Paco León nos miraba como si tuviéramos chinches", a lo que Carlos Montero ha comentado en tono jocoso que "y yo pensando que le caía mal y se ve que no era personal, solo que nuestra serie le parecía una mierda. Qué alivio".

Obviamente, no les han sentado nada bien que León haya dicho algo así de su serie, pero quizá ha sido el hecho de hacerlo en público, pues Madrona ha destacado que "no creo que sea odio, que va. Tiene una opinión, como todo el mundo. Lo que pasa es que con un micrófono delante todo parece más grande (y por ser hay que ser cuidadoso)". Por su parte, Montero ha zanjado el tema con el siguiente comentario:

La próxima vez le diré que éxitos como nuestra mierda le han producido su experimento. Sin acritud.

Recordemos que León está actualmente promocionando el estreno de 'Rainbow', una película realizada en exclusiva para Netflix, de ahí que ese comentario tenga bastante sentido. A fin de cuentas, 'Élite' es una de las series más populares de Netflix, por lo que lo más probable es que la plataforma de streaming gane más con las andanzas de los estudiantes de Las Encinas que con lo que consiga gracias al nuevo largometraje del director de 'Kiki, el amor se hace'.

